Emre Aydın ve Sokrat St. 'Bu Sefer Sorun Bende' şarkısı için buluştu

Emre Aydın ve Sokrat St. 'Bu Sefer Sorun Bende' şarkısı için buluştu

Emre Aydın, yeni albümü öncesi rapçi Sokrat St. ile “Bu Sefer Sorun Bende” şarkısında bir araya geldi. Rap – rock türlerini birleştiren ikili, ortaya çıkan bu birliktelikten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Aydın ile Sokrat’ın buluşmasını hayranları,