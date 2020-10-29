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29 Ekim 2020 Perşembe 17:29:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 07:18:00

Emre Aydın ve Sokrat St. 'Bu Sefer Sorun Bende' şarkısı için buluştu

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Rock sanatçısı Emre Aydın, sevenlerine ters köşe yaptı.

Emre Aydın, yeni albümü öncesi rapçi Sokrat St. ile “Bu Sefer Sorun Bende” şarkısında bir araya geldi. Rap – rock türlerini birleştiren ikili, ortaya çıkan bu birliktelikten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Aydın ile Sokrat’ın buluşmasını hayranları, 

Etiketler : Emre Aydın Sokrat St. Bu Sefer Sorun Bende şarkı rap rock
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