29 Ekim 2020 Perşembe 17:29:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 07:18:00
Emre Aydın ve Sokrat St. 'Bu Sefer Sorun Bende' şarkısı için buluştu
Rock sanatçısı Emre Aydın, sevenlerine ters köşe yaptı.
Emre Aydın, yeni albümü öncesi rapçi Sokrat St. ile “Bu Sefer Sorun Bende” şarkısında bir araya geldi. Rap – rock türlerini birleştiren ikili, ortaya çıkan bu birliktelikten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Aydın ile Sokrat’ın buluşmasını hayranları,
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