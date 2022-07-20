VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 32 kişinin tedavisi sürüyor
Sarıçam nöbeti
Libya'da Hafter ile Dibeybe arasında ittifak iddiaları ve muhtemel yansımalar
Sri Lanka'da derinleşen kriz ve jeopolitik etkileri
Emine Erdoğan, Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçılarının 'Barış Konseri'ni izledi
Başkan'dan esprili yanıt: O söyledi ben yaptım
Influencer Nuriye Çomak: “Ev hanımlarına istihdam sağlıyoruz “
"Bunu biz mi yaptık?"
Göksel Gümüşdağ'ın acı günü... Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor
Abdülhamid Han Akdeniz'e çıkıyor!
Başkan Erdoğan, Kayseri'de 3.5 milyar TL'lik 111 yatırımın açılışını gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay faaliyetlerine başlama...
Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 48 yıl geçti
Azerbaycan gazının Avrupa'ya ulaşmasında kilit ülke Türkiye
Atina yakınlarındaki orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü
Bayraktar TB2'ler Batı'ya ilham oluyor!
PKK'lı terörist Savaş Çelik Türkiye'ye getirildi!
İçişleri'nden operasyon: 1141 düzensiz göçmen yakalandı
Meriç Nehri'nde hayran bırakan gün batımı manzarası
Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
Pekin'in Başkan Erdoğan anısı gündem oldu
Putin, Başkan Erdoğan ile yaptığı müzakerenin detaylarını anlattı
20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:56:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:56:00

Emine Erdoğan, Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçılarının 'Barış Konseri'ni izledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Emine Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye gelen Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçılarının verdiği "Barış Konseri"ni izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenen konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile dinledi.

Emine Erdoğan, konserin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok güzel bir konser. 30 yıllık bir orkestra bu ve Filistin'in bağımsızlığı için mücadele ediyorlar, müzikleriyle besteleriyle mücadele ediyorlar. Tüm dünyaya haykırıyorlar, seslerini duyuruyorlar. Biz de onların seslerine icabet ettik." dedi.

Mariam Afifi ile tanışıp onun bu orkestranın mensubu olduğunu öğrendikten sonra Türkiye'ye davet ettiğini anlatan Emine Erdoğan, "Bir sene oldu bu daveti yapalı, şimdi gerçekleştirebildik. Ben çok memnun oldum geldikleri için onları mutlu görmek beni de çok mutlu etti. İnşallah, bütün Müslüman ülkeler de bütün batı ülkeleri de davet ederler ve seslerini daha gür bir şekilde duyulmasına vesile oluruz." diye konuştu.

Gençleri çok başarılı bulduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Bizim orkestramızla birlikte icra ettiler, bu da bizi çok memnun etti. Gerçekten çok güzel bir sahne izledik hep beraber." ifadelerini kullandı.

Konser sonunda, davet üzerine sahneye gelen Emine Erdoğan, müzisyenleri tebrik ederek çiçek verdi. Edward Said Milli Konservatuvarı ve Filistin Gençlik Orkestrası Direktörü Suhail Khoury de Emine Erdoğan'a üzerinde Mescid-i Aksa'nın yer aldığı bir tablo hediye etti.

Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçılarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, salondan ayrılırken konseri izlemeye gelenlerle sohbet ederek öz çekim yaptı.

Barış için bestelenen iki eser sanatseverlere sunuldu

Emine Erdoğan, Mayıs 2021'de, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında Mescid-i Aksa'yı savunurken, başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Afifi ile telefon görüşmesinde, Afifi'nin de üyesi olduğu Filistin Gençlik Orkestrasını Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağını belirtmişti.

Davet üzerine, Filistin Gençlik Orkestrasının bünyesinde bulunduğu The Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı ile yapılan görüşme sonucu, CSO iş birliğinde Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da konser düzenlenmesi kararı alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'ye gelen Filistin Gençlik Orkestrası üyesi müzisyenler, yoğun bir hazırlık döneminin ardından Başkentte sanatseverlerle buluştu.

Khoury, konser öncesi yaptığı konuşmada, orkestranın kuruluşuna ilişkin bilgi verdi. Konserde kendilerine eşlik eden Türk müzisyenlere şükranlarını sunan Khoury, Emine Erdoğan'a da yanlarında oldukları ve davetleri için teşekkür etti. Khoury, Türkiye'ye, Filistin'e yönelik dayanışmalarını devam ettirmeleri çağrısında bulundu.

CSO Şefi Cem'i Can Deliorman'ın şefliğini yaptığı Barış Konseri'nde, barış için bestelenen iki eserin dünya prömiyeri yapıldı.

İki ülkenin halk ezgilerinin icra edildiği "Barış Konseri" için Yusuf Yalçın'ın bestelediği "Anadolu Rapsodisi" ve Filistinli Bishara Kell'in bu konser için bestelediği "Altoların Dansı" eserleri, ilk kez sanatseverlere sunuldu.

Barış Konseri'nde ayrıca Aşık Veysel, Suhail Khoury, Tamer Al-Sahouri, Kemani Sebuh Efendi, Antonin Dvorak'ın eserleri de yer aldı.

Konseri, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Özlem Zengin, Jülide Sarıeroğlu, Hamza Dağ ve Ömer İleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile yabancı misyon temsilcileri de izledi.

Etiketler : Emine Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy Bekir Bozdağ
Bodrum'da karantinada

Bodrum'da karantinada
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız

Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız
Anlaşarak ayrıldık

Anlaşarak ayrıldık
Gelinliği 16 bin TL

Gelinliği 16 bin TL
Pozitif şarkı

Pozitif şarkı
Çetin'in panik halleri

Çetin'in panik halleri
3 yıl sonra Harbiye'de

3 yıl sonra Harbiye'de
Sahnede yaşatıyorum

Sahnede yaşatıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX