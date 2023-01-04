VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Suriye'nin kuzeyine ilişkin Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir"
Özel okul fiyatlarıyla ilgili konuştu: Velilerin beklentisini merkeze alacağız
Sneakerslife gençlere festivalle teşekkür edecek
Hac kayıtları yarın başlıyor
Türk lirasıyla ihracat 2022'de 129 milyar lirayı aştı
Bakan Soylu: 2022 yılında 1220 terörist etkisiz hale getirildi
Askeri araç TIR'a çarptı! Şehit ve yaralılar var
'Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'na dair detaylar belli oldu! Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kada...
“Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”na dair detaylar bugün açıklanıyor
Rusya: Ukrayna'nın ABD yapımı HIMARS ile saldırısında ölen Rus askeri sayısı 89 oldu
Dizi aşkı gerçek oldu
Benden 1 tane daha yok
Güzellik sırrını açıkladı
25 yıl sonra ‘Mezarcı'
Eğlence başlıyor
Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına düştü
ABD Temsilciler Meclisinde başkan seçimi krizi devam ediyor
Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı
ABD Venezuela'da geçici hükümet feshedilmesine rağmen Ulusal Meclisi tanımaya devam edecek
Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
"'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 101 şüpheli gözaltına alındı"
Kalem kalem hesaplandı... Kim, ne kadar alacak?
Seçim için öne çıkan tarih belli oldu
6'lı Masa'da yeni kriz patlak verdi!
04 Ocak 2023 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 10:00:00

Eğlence başlıyor

ABONE OL

Maximum Uniq Açıkhava, ocak ayında da önemli isimleri sahnesinde ağırlayacak.

Maximum Uniq Açıkhava, ocak ayında da önemli yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak. Eğlence 7 Ocak'ta Esra Dermancıoğlu'nun 'Biri Flört Mü Dedi?' adlı tek kişilik gösterisiyle başlayacak. 11 Ocak'ta 'Sırça' oyunu, 12 Ocak'ta Richard oyunu, 19 Ocak'ta Yasemin Sakallıoğlu, 21 Ocak'ta Serkan Keskin ve Taner Ölmez'in kukla oyunu Nasreddin Hoca ve dünyaca ünlü gösteri Dinosaurs World Live minik misafirlerle buluşacak.

Etiketler : maximum uniq açıkhava gösteri oyun
Dizi seti okul gibi

Dizi seti okul gibi
Gülse Birsel: Oyuncu değil yazar problemi var

Gülse Birsel: Oyuncu değil yazar problemi var
3 milyonluk konseri iptal edildi

3 milyonluk konseri iptal edildi
Yan yana gelmek istemediler

Yan yana gelmek istemediler
Şarkılar çabuk tüketiliyor

Şarkılar çabuk tüketiliyor
Belgrad'da evlilik teklifi

Belgrad'da evlilik teklifi
Defne olarak dönüyor

Defne olarak dönüyor
2022'de 55 konser!

2022'de 55 konser!
Ayrılık nedeni ihanet değil

Ayrılık nedeni ihanet değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX