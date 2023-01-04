Eğlence başlıyor

Maximum Uniq Açıkhava, ocak ayında da önemli yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak. Eğlence 7 Ocak'ta Esra Dermancıoğlu'nun 'Biri Flört Mü Dedi?' adlı tek kişilik gösterisiyle başlayacak. 11 Ocak'ta 'Sırça' oyunu, 12 Ocak'ta Richard oyunu, 19 Ocak'ta Yasemin Sakallıoğlu, 21 Ocak'ta Serkan Keskin ve Taner Ölmez'in kukla oyunu Nasreddin Hoca ve dünyaca ünlü gösteri Dinosaurs World Live minik misafirlerle buluşacak.