VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Yarısı Bizden Kampanyamıza 529 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı"
Bakan Akar'dan The Economist tepkisi: İşlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar
Başkan Erdoğan'dan 'dişe diş kana kan' tepkisi!
MHP lideri Bahçeli'den Çorum'da açıklamalar
Hepsiburada Premium, 1 Milyon Üyeye Ulaştı, Premium'lular 1,2 Milyar TL Fayda Sağladı
"Ukrayna'yı desteklemezsek, ülke düşecek"
05 Mayıs 2023 Cuma 14:04:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 14:04:00

Edirne'de "Kakava" hareketliliği yaşanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Edirne'de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri coşkusu yaşanıyor.

Şenliklere katılmak için yerli ve yabancı turistler, şenliklerin ruhuna uygun renkli kıyafetleriyle kentin cadde ve sokaklarını doldurdu.

Roman sokak müzisyenleri ve dansçıların hareketli müzikleriyle dans eden ziyaretçiler, keyifli anlar geçiriyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin bolluk, bereket ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Şenlikler dolayısıyla Edirne'ye binlerce turistin geldiğini belirten Soytürk, otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını ifade etti.

Turistlerin şenliklerin coşkusuna ortak olduğunu dile getiren Soytürk, "Edirne birçok unsuru beraberinde getiriyor. Müzik, bizim olmazsa olmazımız. Roman sokak müzisyenlerimiz ve Roman müzik topluluklarımız gelen ziyaretçilerimiz eğlendiriyorlar. Güzel ve mutlu anlar yaşanıyor." dedi.

Soytürk, Turizm Danışma Ofisi'nde açtıkları stantta ziyaretçileri bilgilendirip kentle ilgili tanıtıcı broşürler dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Ziyaretçiler müzik eşliğinde eğleniyor

Çanakkale'den gelen Nevin Çatal, ilk kez katıldığı şenlikleri çok beğendiğini söyledi.

Müzik ve dans gösterileriyle eğlendiklerini dile getiren Çatal, "Kentin tarihi yerlerini gezdik, lezzetlerini tattık. Şenlikler çok güzel. Arkadaşlarımızla birlikte keyifli anlar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasemin Sayıt ise şenliklere her yıl geldiğini ve Kakava coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Sokak müzisyeni Remzi Küçükcivan da şenliklere gelenleri Roman müzikleriyle eğlendirdiklerini dile getirdi.

Etiketler : Kakava Çanakkale Nevin Çatal
Eski halinden eser yok

Eski halinden eser yok
Kadir bana annemden daha yakın

Kadir bana annemden daha yakın
Kampa gidecek

Kampa gidecek
Elbet bir gün buluşacağız

Elbet bir gün buluşacağız
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Uyumak için bitkisel çözüm

Uyumak için bitkisel çözüm
İstiridyeyle imtihan

İstiridyeyle imtihan
Kitabını senaryo yapacak

Kitabını senaryo yapacak
İyi ki sen olmuşsun

İyi ki sen olmuşsun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX