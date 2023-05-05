Edirne'de "Kakava" hareketliliği yaşanıyor

Şenliklere katılmak için yerli ve yabancı turistler, şenliklerin ruhuna uygun renkli kıyafetleriyle kentin cadde ve sokaklarını doldurdu.

Roman sokak müzisyenleri ve dansçıların hareketli müzikleriyle dans eden ziyaretçiler, keyifli anlar geçiriyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin bolluk, bereket ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Şenlikler dolayısıyla Edirne'ye binlerce turistin geldiğini belirten Soytürk, otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını ifade etti.

Turistlerin şenliklerin coşkusuna ortak olduğunu dile getiren Soytürk, "Edirne birçok unsuru beraberinde getiriyor. Müzik, bizim olmazsa olmazımız. Roman sokak müzisyenlerimiz ve Roman müzik topluluklarımız gelen ziyaretçilerimiz eğlendiriyorlar. Güzel ve mutlu anlar yaşanıyor." dedi.

Soytürk, Turizm Danışma Ofisi'nde açtıkları stantta ziyaretçileri bilgilendirip kentle ilgili tanıtıcı broşürler dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Ziyaretçiler müzik eşliğinde eğleniyor

Çanakkale'den gelen Nevin Çatal, ilk kez katıldığı şenlikleri çok beğendiğini söyledi.

Müzik ve dans gösterileriyle eğlendiklerini dile getiren Çatal, "Kentin tarihi yerlerini gezdik, lezzetlerini tattık. Şenlikler çok güzel. Arkadaşlarımızla birlikte keyifli anlar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasemin Sayıt ise şenliklere her yıl geldiğini ve Kakava coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Sokak müzisyeni Remzi Küçükcivan da şenliklere gelenleri Roman müzikleriyle eğlendirdiklerini dile getirdi.