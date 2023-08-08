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08 Ağustos 2023 Salı 11:09:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 11:09:00

"Dünya Düzce Günleri" etkinlikleri Anıt Park Meydanı'nda devam ediyor

Kaynak: AA

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Düzce Belediyesince düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" etkinliği kapsamında şarkıcı Bilal Sonses sahne aldı.

Kentte 1 Ağustos'ta başlayan ve 8 gün sürecek etkinliklerin 7. gününde Bilal Sonses, Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu.

Meydanı dolduran kalabalık, şarkıcının performansına ritim tutarak eşlik etti.

Bilal Sonses'in minik hayranlarından 9 yaşındaki Masal Tanrıver de doğum gününe denk gelen konserde sahnede şarkıcının yanına gelerek fotoğraf çektirdi.

Dünya Düzce Günleri'nin son gününde Demet Akalın sahne alacak.

Etiketler : Dünya Düzce Günleri Bilal Sonses ETKİNLİK
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