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10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:27:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:27:00

Doğubayazıt'ta müzik festivalinde binlerce DJ performansıyla eğlendi

Kaynak: AA

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen müzik festivaline katılan binlerce kişi, şarkılar eşliğinde halay çekip DJ performansıyla eğlendi.

Valilik koordinasyonunda Dosso Dossi Holding tarafından ilçe stadyumunda bu yıl 2.'si gerçekleştirilen etkinlik için alana 70 metre uzunluğunda ve 444 metrekarelik LED ekran tasarımı ile sahne kuruldu.

Çevre il ve ilçelerden de vatandaşların yoğun katılım sağladığı konserde ilk olarak sahne alan Kadr, birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Daha sonra Zara Pashaevna Mgoyan ile Mustafa Sandal, sevilen parçalarını seslendirdi. Halay çekip eğlenen vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'ın, "Mr. Dosso Dossi Live Performance" ismiyle yaptığı DJ performansı, ışık ve havai fişek gösterisiyle konsere katılanlara keyifli anlar yaşattı.

Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge insanının moral ve motivasyonunu yükseltmek, ekonomik olarak kalkınması için bu organizasyonları düzenlediklerini belirtti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin turizm ve ekonomik anlamda kalkınması için çeşitli çalışmalarının olduğunu dile getiren Eraslan, "Nuh'un Gemisi ile ilgili ilçede bir müze yapma projemiz var. Şükürler olsun fazlasıyla bunun karşılığını görüyoruz. Buradaki insanlarımız coşkulu ve mutlular. Çünkü buradaki insanlar unutulmadıklarını ve batı illerinde olduğu gibi büyük konserler verildiğini görüyorlar." ifadelerini kullandı.

"AYRIŞTIRILMADAN HERKES BİRLİKTE EĞLENİYOR"

Etkinliğin önemini vurgulayan Eraslan, "Burada Kürt, Türk denilmeden, başı açık başı kapalı denilmeden, hiçbir ırk ve dil ayrıştırılmadan herkes birlikte eğleniyor. Türkiye de bu güzel resmi alkışlayacak. Bugün Iğdır, Erzurum, Van, Kars ve batı illerinden gelen binlerce misafirimiz var. Bizler bu insanlarımızı burada konuk ederek doğunun misafirperverliğini de göstermiş oluyoruz. Ben bu organizasyonların devamının gelmesini diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Polis ekipleri, etkinlik için stadyum ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Etkinliğe, Vali Vekili Bülent Şimşek, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Etiketler : ağrı doğu beyazıt konser dj gösterisi
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