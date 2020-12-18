Diktatör Sisi'ye verilen madalyanın aynısı Zülfü'de de var

Diktatör Sisi'ye verilen madalyanın aynısı Zülfü'de de var

Var da var!

Dikkat edilirse hep ‘etkili’ insanların sırtını sıvazlayan Fransa, 1804 yılından bu yana her yıl binlerce kişiye mavi boncuk dağıtır gibi ‘Legion d’honneur’ nişanı dağıtıyor.

Nişan ne işe mi yarıyor?

Fransa’da ciddi bir “seçkinler ağına” dahil olmanızı sağlıyor, çeşitli lobilerde önünüz açılıyor.

Fransa’nın bu en yüksel dereceli sivil madalyasına sahip olmak için, bu ülke aleyhine pozisyon almamış olmak gerek.

Napolyon Bonapart’ın ülkesiyle ‘canım-cicim’ geçinmek gerek.

O zaman diktatör Sisi bile olsanız, yanağınız okşanır, ödül size verilir.

Nitekim Macron, silah satma ve Türkiye’ye karşı durma karşılığında Mısır’ın darbeci diktatörü Sisi’ye Leginon d’honneur nişanı verdi.

Üstelik bunu gizli saklı yaparak nasıl iki yüzlü bir maskara olduğunu da gösterdi.

Konu gazetelere yansıyınca mesele ortaya çıktı.

Bu yüzsüzlüğe tokat atanlar da var elbet.

İtalyan gazeteci-yazar Corrado Augias, Macron’un, Sisi’ye Şeref Nişanı vermesi üzerine, kendisinde de olan aynı nişanı iade etti.

‘’İğrenç suçlulara suç ortağı olan Sisi’ye bu ödülü veriyorsanız bana neden verdiniz’’ demeye getirdi İtalyan gazeteci.

Acaba bizim Zülfü Livaneliler, Orhan Pamuklar ve diğerleri İtalyan gazeteci kadar olabilirler mi?

Fransa, Türkiye’yi tarihte sözde Ermeni soykırımı ile suçlayan ve bu konuda parlamentosundan yasa çıkaran ilk ülkedir.

Malum Fransa bugün de Türkiye karşıtı şer cephesinde başı çekiyor.

Bu yüzden Sisi’ye mavi boncuk takıyor, şeref nişanı veriyor.

Aynı şeref nişanının sahibi Orhan Pamuk, Zülfü Livaneli ve diğerleri….

Fransa’nın gözünde diktatör Sisi ile eşit olmak hoşunuza gidiyor mu?

Fransa bu nişanın onurunu beş paralık etmişken…

Öyle ya bu nişan Sisi’ye de verilebildiğine göre Fransa’nın gözünde ha Sisi, ha Zülfü ha Orhan, ne fark eder!?

O Fransa ki ‘’Afrika ülkelerinde soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil’’ (Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand/Le Figaro, 12 Ocak 1998) diyebilecek kadar alçalabilen devlet adamlarının yönettiği bir ülke.

Bunların ‘şeref madalyası’na mı kaldınız?!

Sisi ile aynı madalyayı taşımak onurunuza dokunmuyor mu?

ÇAĞRI VE METROPOLİS KIRMIZI HALI’DA

24 TV’de yayınlanan sinema programı Kırmızı Halı’da sinema dünyasının iki unutulmaz kült filmi konuşulacak. Ezgi Aşık’ın sunuculuğunu üstlendiği programın konuğu ise Akşam Gazetesi kültür sanat editörü ve aksam.com.tr yazarı Bedir Acar oldu. Acar, Suriye asıllı ABD’li yönetmen Mustafa Akkad’ın İslam’ın doğuşunu anlattığı Çağrı filmi ile Alman sinemacı Fritz Lang’in siyah beyaz başyapıtı Metropolis’i kült filmler arasına sokan özelliklerini anlattı.

İki bölüm halinde çekilen programın ilk bölümü 19 Aralık Cumartesi günü 17.15'te ekrana gelecek.

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Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk dünyasının iki ünlü ismi Abay Kunanbayev ve Üzeyir Hacıbeyov anısına İspanya'da posta pulları bastırdı. Modern Kazak edebiyatının kurucusu Kunanbayev'in 175'inci, Azerbaycanlı ünlü besteci Hacıbeyov'un 135'inci doğum yıl dönümleri vesilesiyle bastırılan pullarda hem kişilerin resimleri hem de Türk dünyasının kültür öğelerinden örnekler yer aldı.

BEDİR ACAR