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16 Haziran 2021 Çarşamba 14:01:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 14:01:00

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

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Tarihsel süreç içerisinde farklılaşan ve çeşitlenen diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle 27-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek olan Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin başvuruları başladı.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 30 Temmuz 2021

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kurumsal iş ortaklığında; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı destekleri ile; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenecek Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı. Hem Türkiye'nin hem de diasporaların ve diaspora topluluklarının bulundukları ülkelerin kültür ve sanat hayatına yeni bir bakış açısı getirilmesi amacıyla gerçekleşecek olan festival, sinema ve sanatın toplumlar üstündeki birleştirici gücünü ortaya koyacak. Diaspora toplumlarına ait olan, özellikle şimdinin genç, geleceğin ise önemli ve etkili sinemacılarını 27-29 Ağustos tarihleri arasında Atlas Sineması'nda buluşturacak festivale başvurular 30 Temmuz 2021 tarihine dek yapılabilecek.

Yarışma Kategorileri ve Ödüller

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvuru yapacak kısa filmler için iki farklı yarışma kategorisi bulunuyor. Türkçe haricinde bir dilde çekilen diaspora temalı filmlerin başvurabileceği Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi'nde En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 5.000€, Jüri Özel Ödülü'nü kazanan film 2.500€, En İyi İkinci Film Ödülü'nü kazanan film 1.500€ ve En İyi Üçüncü Film Ödülü'nü kazanan film ise 1.000€ para ödülünün sahibi olacak.

Türkçe ve/veya Türkçe lehçelerinde çekilen filmlerin başvurabileceği Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi'nde, En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 5.000€, TRT Özel Ödülü' kazanan film 2.500€, En İyi İkinci Film Ödülü'nü kazanan film 1.500€ ve En İyi Üçüncü Film Ödülü'nü kazanan film ise 1.000€ para ödülünün sahibi olacak.

Diaspora toplumlarının bulundukları ülkelerde sürdürdüğü hayatı gerçekçi ve sanatsal olarak ekrana yansıtan kısa film başvurularının kabul edileceği festivale 1 Ocak 2020 tarihinden sonra tamamlanmış olan kısa filmler başvurabilecek. 20 dakikayı aşmayan, kurmaca, animasyon ve deneysel türdeki kısa filmlerin katılabileceği festivale alınan başvurularda kimlik, çok kültürlülük, çok dillilik, çoklu aidiyet, uyum, bir arada yaşama, kültürel etkileşim, toplumsal hoşgörü, göç ve katılım gibi konulara vurgu yapan yapımlar değerlendirilmeye alınacak. Bunun yanı sıra diaspora kavramını tehlikeye düşüren ve farklı bir bakış açısıyla yaklaşan; ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığına dikkat çekerek farkındalık yaratmaya yönelik kısa filmler de başvuru sürecinde değerlendirilecek.

"Festivalin Uluslararası Düzeyde, Kapsayıcı ve Kucaklayıcı Olacağı İnancındayız"

Bu yıl ilkini gerçekleştirilecekleri Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali hakkında görüşlerini paylaşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Başkanı Abdullah Eren, "Sanatın en etkili biçimde kullanılabildiği mecralardan biri olan sinema sektöründe; diasporaların ortak değerlerini ve farklılıklarını ortaya koyacak biçimde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak uluslararası düzeyde bir Diaspora Kısa Film Festivali tertip etmek için yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Eren, festivalin bulundukları yere uyum sağlamaya ve geldikleri yeri unutmamaya çalışan insanların hikayelerini de konu edineceğini belirterek "Uluslararası düzeyde, kapsayıcı ve kucaklayıcı biçimde gerçekleştirilecek bir etkinlik olacağı inancındayız" dedi.

"Festival, Türk ve Dünyadaki Diğer Diasporaların Hikâyelerini Duyurması Açısından Çok Önemli"

Festivalin Kurumsal İş Ortağı olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) adına ise TRT Sinema Müdürü Faruk Güven açıklama yaptı ve "TRT Sinema Müdürlüğü olarak Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin destekçisi olmaktan ötürü gurur duyuyoruz" dedi. Güven, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın uluslararası seviyede böylesi bir festivali hayata geçiriyor olmasını, başta Türk diasporası olmak üzere, dünyadaki diğer diasporaların üyelerinin hikâyelerini duyurması açısından da çok önemli bulduğunu ifade etti.

"Önemli Misyonları Olan Yeni Bir Festival Doğuyor"

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonu ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek festival hakkında açıklamalarda bulunan Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Emrah Kılıç, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)'nın diaspora toplumları için uluslararası bir kısa film festivali yaparak özellikle genç sinemacılara bir platform sunma isteğini çok değerli bulduğunu paylaştı. Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nde dünyanın birçok ülkesinden farklı sinemacıları bir araya getireceklerini de ekleyen Kılıç, "Önemli misyonları olan yeni bir festivalin doğuş sürecinde, Boğaziçi Kültür ve Sanat Vakfı olarak da tüm tecrübemizle yer almaktan dolayı heyecan duyuyoruz" dedi.

Yarışmaya İçin Son Başvuru Tarihi 30 Temmuz 2021!

Bu yıl 27-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul'da ilki düzenlenecek olan Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular 30 Temmuz 2021 tarihine kadar festivalin web sitesi diasporafilmfestival.com üzerinden yapılabilecek.

Etiketler : Diaspora iaspora Uluslararası Kısa Film Festivali 30 Temmuz 2021 Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı
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