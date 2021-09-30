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30 Eylül 2021 Perşembe 18:18:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 18:18:00

Devlet tiyatroları yarın açılıyor

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Devlet tiyatroları perdelerini yarın açıyor. Yeni tiyatro sezonunda seyirciyi dolu dolu bir program bekliyor.

Sanatseverler uzun bir aranın ardından yeniden salonlarda tiyatro izleyecek. Devlet tiyatroları yarın perdelerini açıyor.

Yaz oyunları, kamyon tiyatrosu, ulusal ve uluslararası festivallerle geçen yazın ardından sanatseverler salonlarda oyun izlemenin keyfini yaşayacak.

Ekim ayında 17 yeni oyun sahnelenecek. Sezon boyunca geçen yıl yoğun ilgi gören oyunlar da izleyiciyle buluşacak.

SEZON BOYUNCA 100'DEN FAZLA OYUN SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Şu anda yaklaşık 20'nin üzerinde çalışmamız sürüyor. Ekim, kasım, aralık itibarıyla hazır olduğunda oyunlarımız seyirci ile bulaşacak. Şu anda yaklaşık 20 oyunumuz var ama sezon sürecinde devlet tiyatrosu 100 oyun çıkarıyor, 150 oyun ile de sezonu tamamlıyor" dedi.

Yeni sezon Ankara'da 7 sahnede birden başlayacak.

SALONA GİRİŞTE AŞI VE PCR KONTROLÜ

Koronavirüsle mücadele kapsamında salonlarda sıkı salgın tedbirleri uygulanacak. Girişlerde seyircilerin koronavirüs aşıları veya PCR testleri kontrol edilecek. Salonlara maskesi olmayan izleyiciler alınmayacak, koltuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenecek.

Etiketler : Sanatseverler Yeni sezon Yaz oyunları Koronavirüs
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