Depremzede çocuklarla gala

TRT'nin Çocuk animasyon türündeki yeni filmi 'Elif ve Arkadaşları: Kapadokya'nın galası Kapadokya Nevşehir'de gerçekleştirildi. Geceye deprem felaketi nedeniyle şehirlerinden ayrılarak Nevşehir'e yerleşen depremzede çocuklar katıldı. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, "Bu gösterimi özel çocuklar olan depremzede minikler ile yapıyor olmak bizim için gurur verici. Yaptığımız filmlerden izleyicilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.