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28 Nisan 2023 Cuma 14:22:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 14:22:00

Depremzede çocuklarla gala

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'Elif ve Arkadaşları: Kapadokya'nın galası Kapadokya Nevşehir'de gerçekleştirildi.

TRT'nin Çocuk animasyon türündeki yeni filmi 'Elif ve Arkadaşları: Kapadokya'nın galası Kapadokya Nevşehir'de gerçekleştirildi. Geceye deprem felaketi nedeniyle şehirlerinden ayrılarak Nevşehir'e yerleşen depremzede çocuklar katıldı. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, "Bu gösterimi özel çocuklar olan depremzede minikler ile yapıyor olmak bizim için gurur verici. Yaptığımız filmlerden izleyicilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Etiketler : elif ve arkadaşları depremzede çocuk film
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