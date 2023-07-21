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21 Temmuz 2023 Cuma 14:41:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 14:41:00

Denizli'de doğal gaz kazısında lahit bulundu

Kaynak: AA

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Denizli'nin Kale ilçesinde doğal gaz çalışması sırasında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen lahit bulundu.

Cevherpaşa Mahallesi'ndeki Yaşam Sokak'ta doğal gaz çalışması yapan ekiplerin kazısı sırasında iş makinesinin kepçesine lahit kapağı takıldı.

Kazı çalışmasına ara verildi. Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen lahit korumaya alındı.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, yaptığı açıklamada, bölgede gerekli önemleri aldıklarını, tarihi değerlere sahip çıkacaklarını belirtti.

Bölgede Tabea Antik Kenti'nin bulunduğunu hatırlatan Sağınç, Denizli Müze Müdürlüğü uzmanlarının incelemesiyle lahdin tarihi özelliklerine ilişkin bilgilerin netleşeceğini ifade etti.

Etiketler : CEVHERPAŞA MAHALLESİ DOĞAL GAZ ÇALIŞMASI DENİZLİ
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