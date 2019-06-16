Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 'Amanvermez Avni'ye yoğun ilgi

Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki oyunun gösterimine, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Müdür Yardımcıları Ceyhun Ünlü, Osman Kurtuluş ve Mehmet Karaosmanoğlu'nun yanı sıra birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.

Ebu's Süreyya Sami'nin yazdığı oyun, 1908 yılında, Osmanlı'nın Sherlock Holmes'u olarak anılan "Amanvermez" lakaplı dönemin en hızlı hafiyesi Komiser Avni ve arkadaşlarının esrarlı olayları kendine has yöntemleriyle çözmeye çalışmasını konu alıyor.

2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan Selçuk Yüksel'in oyunlaştırıp yönettiği oyunda Burak Davutoğlu, Burhan Yeşilyurt, Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran, Defne Gürmen, Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan Ayşe Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün, Volkan Ayhan rol alıyor.

"Yaz Oyunları" kapsamında "Cibali Karakolu" oyunu yarın 21.15'te Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

AA