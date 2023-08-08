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08 Ağustos 2023 Salı 11:03:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 11:03:00

Cayman Adalarındaki Lüks mega yat Bodrum'da demirledi

Kaynak: AA

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Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.

İlçe açıklarına demir atan yatta, çift helikopter pisti, 9 güverte, plaj kulübü, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi, atıksu arıtması ve 80 mürettebat bulunuyor.

Uluslararası internet sitelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 26 metre genişliğindeki 2022 yılı yapımı lüks yatta, konforlu 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor.

Etiketler : BODRUM YAT Lüks mega yat
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