Cayman Adalarındaki Lüks mega yat Bodrum'da demirledi
Kaynak: AA
Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.
İlçe açıklarına demir atan yatta, çift helikopter pisti, 9 güverte, plaj kulübü, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi, atıksu arıtması ve 80 mürettebat bulunuyor.
Uluslararası internet sitelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 26 metre genişliğindeki 2022 yılı yapımı lüks yatta, konforlu 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor.
- Cem Karaca'nın hayatını ele alacak filmin çekimlerine eylülde başlanacak
- "Dünya Düzce Günleri" etkinlikleri Anıt Park Meydanı'nda devam ediyor
- Ünlü rock müzisyeni Erkin Koray'ı, 82 yaşında kaybettik
- Cayman Adalarındaki Lüks mega yat Bodrum'da demirledi
- "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor
- "Siirt kuru ekmeği" coğrafi işaretle tescillendi