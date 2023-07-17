Çanakkale'nin simgelerinden tarihi saat kulesi restore ediliyor

Kentte İtalyan Konsolosluğu yapan Emile Vitalis adlı tacir tarafından 1897 yılında Fetvane Sokak girişine inşa ettirilen ve mimari yapısında Ayvalık taşı kullanılan saat kulesinin, dört cephesinde birer saat yer alıyor.

Kare planlı, aşağıdan yukarıya doğru incelen bir görüntüye sahip olan saat kulesinde, çanın asıldığı çokgen gövdeli kubbeli köşk, kulenin en üstünde bulunuyor. İki ve üçüncü katlarda birer hafif sivri kemerli aydınlık pencereleri ile ikinci katta bir balkonu bulunan saat kulesinin en altında güney cephesinde bir kapı, kuzeyinde 1889 yılında Musevi tacir İlya Halyo tarafından yaptırılan bir çeşme yer alıyor.

Çanakkale'nin önemli turistik unsuru haline gelen ve 126 yıldır ayakta duran saat kulesi, Türkiye'nin en eski saat kulesi olma özelliğini taşıyor.

19. yüzyıla ait sivil yapıların en güzel örneklerinden biri olan saat kulesi 2010'da bedelsiz olarak İl Genel Meclisi kararıyla Çanakkale Belediyesine devredildi. Devir işlemleri sonrası bakıma alınan kulenin o dönemde iç ve dış onarımı yapıldı, meydan alanında da peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi.

Zamanla yıpranan Tarihi Saat Kulesi'nin restorasyonu için geçtiğimiz ay belediye tarafından Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na başvuru yapıldı.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından tarihi yapı gelecek kuşaklara aktarılmak üzere yeniden restorasyona alındı.

Yıpranan donanımları yenilenecek olan kulenin kapsamlı onarımının ağustos ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

"ÇANAKKALE'NİN EN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ"



Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AA muhabirine, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kulenin kentin en önemli simgelerinden biri olduğunu dile getiren Gökhan, "Tarihi saat kulesi, İtalyan Konsolosluğu yapan Emile Vitalis adlı tüccar tarafından 1897 yılında yaptırılıyor. Sembol bir eser olarak günümüzde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Tabii yıllar boyunca yıpranıyor doğa şartları gibi nedenlerden dolayı. Şimdi bu konuda kulenin restorasyonu için koruma kurulundan izin aldık. Ve restorasyona başladık. Ağustos sonu itibariyle tamamlanmış olacak." dedi.

Gökhan, taşların temizlenmesi için çalışma yaptıklarını aktararak, "İçerideki sıvaların veya boyaların yenilenmesi, camların çerçevelerin ve özellikleri kubbe kısmının sağlamlaştırılması noktasında çalışmalar yapılıyor. Bu eser Çanakkale'nin sembolü. Kente gelen herkes burada en az 1 kere fotoğraf çektiriyor. Biz de daha güzel görünsün ve biraz da sağlamlaşsın diye bu çalışmayı yapıyoruz. Çünkü kış döneminde birkaç parça düşmüştü. Çevreye ve insanlara zarar vermemesi için ihalesini yaptık ve çalışmaları sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çanakkale'nin Şehitler Abidesi, Troya Atı ve Tarihi Saat Kulesi gibi unsurlarıyla bilinen önemli bir şehir olduğunu hatırlatan Gökhan, şöyle devam etti:

"Bu alan önemli bir ziyaret noktası aslında. Çanakkale'ye gelen, Aynalı Çarşı'ya doğru gitmek isteyen herkes buradan geçiyor. Turlar buradan yürüyor. Ve en önemlisi bu kule dediğim gibi bir sembol eser. Çanakkale'nin su alt yapısını yapan İtalyan Emile Vitalis'in bir hediyesi kente. Osmanlı zamanında yapılmış, o günden bugüne de mimarisi ile değişik tarzı ile dikkat çekmeye devam ediyor. Biz belediye olarak temel görevimiz olarak bu eseri korumaya gayret ediyoruz. Daha önce Kültür Bakanlığına aitti. Bakım noktasında biraz sıkıntı oluyordu. Biz 2010'da belediyeye devraldık. Şu anda sorumluluğunu, bakımını her türlü eksikliğini biz tamamlıyoruz. Bu restorasyon çalışmalarıyla da bizden sonraki gelecek kuşaklara bu önemli eserin aktarılmasına gayret göstereceğiz."