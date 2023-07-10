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10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:37:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:37:00

Bursa'da 4 asırlık mevlevihanenin restorasyonu tamamlandı

Kaynak: AA

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlanan 4 asırlık Bursa Mevlevihanesi, tavan işlemeleri, ahşap oymaları ve çevre düzenlemeleriyle ilk günkü şekline kavuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, kaderine terk edildikten bir süre sonra yıkılıp yerine su depoları yapılan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesini tekrar gün yüzüne çıkardı.

Pınarbaşı Mezarlığı karşısında bulunan ve 17. yüzyılda mevleviliğin önemli isimlerinden Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan yapı, aslına uygun ayağa kaldırıldı.

Semahane, türbe, meydan-ı şerif, matbah-ı şerif, dedegan hücreleri ve selamlık gibi bölümlerden oluşan yapı, özgün kimliğiyle bölgeye değer kattı. Mevlevihanenin özellikle semahane bölümündeki tavan işlemeleri ve ahşap oymaları göz kamaştırırken matbah-ı şerif bölümü, mevlevilik kültürünün tüm yönleriyle anlatıldığı bir müze olarak hizmet verecek. Dedegan hücreleri ve selamlık bölümünde de Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle uzmanlık seviyesinde musiki ve hat dersleri verilecek.

Haftalık sohbet programları, sema gösterileri, musiki ve hat dersleriyle mevlevi kültürü, tüm yönleriyle burada yaşatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleriyle birlikte Tophane Meydanı, Zindan Kapı ve Hisar bölgesini tarih adasına dönüştürecek önemli eserlerden birinin de Bursa Mevlevihanesi olduğunu ifade etti.

Mevlevi kültürünün tüm yönleriyle anlatılacağı mevlevihanedeki çalışmaların tamamlandığını, tefrişat çalışmalarında artık sona gelindiğini aktaran Aktaş, "Burası hem Bursa içinden hem de şehir dışından büyük ilgi görecek bir ziyaret alanına dönüşecek. Gerek sohbet programları gerekse sema gösterileri, musiki ve hat dersleriyle burası sürekli hareketliliğin olduğu bir mekan olacak." açıklamasında bulundu.

Etiketler : bursa mevlevihane restorasyon
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