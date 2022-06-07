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07 Haziran 2022 Salı 15:19:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 15:19:00

Bulgaristan'da, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri' sergisi açıldı

Kaynak: AA

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Arşiv belgelerinden oluşan sergide, Atatürk'ün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da askeri ataşe olarak görev yaptığı dönemde yazdığı raporların yer aldığı tarihi belgeler ilk kez bir araya getirildi.

Bulgaristan'da "Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri" konulu arşiv belgelerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Bulgaristan Devlet Arşivler Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışını Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök yaptı.

Açılışa Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ve Bulgaristan Arşivler Ajansı Başkanı Mikhail Gruev de katıldı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Bulgaristan Arşivler Ajansı iş birliğinde titiz bir çalışmayla hazırlanan, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri" sergisinde, Atatürk'ün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da askeri ataşe olarak görev yaptığı dönemde yazdığı raporların yer aldığı tarihi belgeler, ilk kez bir araya getirildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Sofya Büyükelçiliği Resmi Konutunda muhafaza edilen "Atatürk Odası", sergide yer alan belgelerin tıpkıbasımlarının daimi olarak sergilenmesi amacıyla yeniden tefriş edildi. "Atatürk Odası"nın açılışı da yapıldı.

Atatürk'ün Sofya görevi sırasında hazırladığı 100'ün üzerinde rapor ve bu döneme ait resmi yazışmalar arasından seçilen 20 belgenin örnekleri, "Atatürk Odası"nda kalıcı olarak sergilenecek.

Sergide, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinde muhafaza edilen, Mustafa Kemal Paşa'nın askeri ataşe olarak 1913-1915 yıllarında Sofya'da görev yaptığı 15 aylık döneme ait 24 belge yer alıyor.

Etiketler : Bulgaristan Devlet Arşivler Sergi Salonu Atatürk Odası Mustafa Kemal Atatürk
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