Bosphorus Film Lab projeleri ve Jürileri üyeleri belli oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 9. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab'in "Pitching Platform"unda 8 proje, "Work in Progress" platformunda 6 proje ve "First Cut Lab"de ise 2 proje yer alacak.

Pitching Platformu'nda Bu Yıl 8 Proje Yarışıyor.

Pitching Platformu'nda yer alan projeleri bu yıl Cannes'daki Cinefondation'un İdari yöneticisi Georges Goldenstern, Polonya Film Enstitüsü, Film Yapımcılığı ve Film Proje Geliştirme Departmanı Yöneticisi Kamila Morgisz ile TRT Sinema Müdürü Faruk Güven değerlendirecek. Platformda yer alan projelerden biri TRT Ortak Yapım Ödülü'nün sahibi olurken bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü'nün sahibi olacak.

Work in Progress Platformu'nda Bu Yıl 6 Proje Yarışıyor.

Bu yıl Work in Progress platformu'nda yarışacak 6 projeyi, Saraybosna Film Festivali Ana Yarışma ve CineLink Endüstri Günleri programcısı Elma Tataragic, Vilnius Film Festivali programcısı ve Kino Pavasaris Distribution Satış ve Alım Müdürü Aiste Račaitytė ve CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can değerlendirecek. Work in Progress platformu'nda yer alan projeler; 25.000 TL'lik T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Film Dağıtım Ödülü'nün sahibi olmak için sunumlarını gerçekleştirecekler.

First Cut Lab'a Seçilen 2 Proje Belli Oldu.

Kurgu aşamasındaki uzun metraj film projelerinin danışmanlar eşliğinde uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanmış olan kurgu atölyesi First Cut Lab'ın Bosphorus Film Lab bünyesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek. First Cut Lab'ın Türkiye ayağına başvuran kurgu aşamasındaki projelerden seçilen iki filmin yapımcısı ve yönetmeni, uluslararası film uzmanları ile birlikte özel bir atölyeye katılacak ve uzmanlardan danışmanlık hizmeti alacak.

First Cut Lab'ın direktörü Matthieu Darras'ın öncülüğünde belirlenen ekipte; First Cut Lab'ın Kurgu Danışmanı Benjamin Mirguet, Cairo Film Connection Yöneticisi Chadi Chadizen, yapımcı Marija Razgute ile First Cut Plus Yöneticisi Ilaria Gomarasca yer alıyor.

Pitching Platformu'nda Yarışacak Projeler

Esma'dan Sonra

Yönetmen: Mehmet Atan, Yunus Emre Özdemir

Yapımcı: Ahmet Edebali

Hakkı

Yönetmen: Hikmet Kerem Özcan / Yapımcı: Öykü Canlı

Hayal Kuşu

Yönetmen: Murat Pay / Yapımcı: Murat Pay

Mevsimlerin Ardından

Yönetmen: Mustafa Kara / Yapımcı: Olena Yershova Yıldız, Mustafa Kara

Ölü Mevsim

Yönetmen: Doğuş Algün / Yapımcı: Burak Kaplan

Orhan Usta

Yönetmen: Eyüp Boz / Yapımcı: İffet Eren Danışman Boz

Paryalar için Bel Kanto

Yönetmen: Halit Eke / Yapımcı: Halit Eke

Yaz Işığı

Yönetmen: Kerem Kuşçu / Yapımcı: Nermin Aytekin

Work in Progress Kategorisinde Yer Alan Projeler:

Arka Beşli

Yönetmen: Orkun Göntem / Yapımcı: Tanay Abbasoğlu

Bars

Yönetmen: Orçun Köksal / Yapımcı: Alara Hamamcıoğlu, Arda Çiltepe, Sinan Kesova

Bir Tutam Karanfil

Yönetmen: Bekir Bülbül / Yapımcı: Halil Kardaş

İç Bahçe

Yönetmen: Ceren Şahan / Yapımcı: Dilek İris

Kabahat

Yönetmen: Ümran Safter / Yapımcı: Suraj Sharma

Tahta Kılıç

Yönetmen: Emre Konuk / Yapımcı: Uğur Veli

First Cut Lab Projeleri

Klondike

Yönetmen: Maryna Er Gorbach / Yapımcı: Mehmet Bahadır Er, Sviatoslav Bulakovskyi

Bölge

Yönetmen: Mesut Keklik / Yapımcı: Burak Yavuz

Bosphorus Film Lab, Yapımcı ve Yönetmenleri İstanbul'da Buluşturacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim'de 9. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab bu yıl yerli ve yabancı birçok yapımcı ve yönetmeni fiziki olarak gerçekleştirecek etkinliklerle İstanbul'da bir araya getiriyor. Yapılacak etkinlikler arasında "İlk Uzun Metrajlı Filmi Yapmak" ve "Türkiye'yle Ortak Yapım" panellerinin yanı sıra, uluslararası alanda kendini kanıtlamış profesyonellerin de katılımıyla söyleşi grupları ve çevrimiçi buluşmalar da gerçekleşecek.