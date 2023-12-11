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11 Aralık 2023 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 08:30:00

Boğaziçi Film Festivali'nde dünya prömiyeri

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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‘Boğaziçi Film Festivali'nde ‘Zamanımızın Bir Kahramanı' filmi dünya prömiyerini yaptı.

TürkMedya'nın ana medya sponsoru olduğu 'Boğaziçi Film Festivali'nde 'Zamanımızın Bir Kahramanı' filmi dünya prömiyerini yaptı. Film küçük bir Karadeniz köyünde babasının cenaze merasimi hazırlıklarıyla meşgul olan bir adamın üç trajikomik gününü anlatıyor.

Filmin oyuncusu Emre Hasdemir, ''Gerçek Lazca tehlike altında ama bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ve daha daha iyi yerlere gelecek. Filmimizde doğallığı her zaman ön planda tuttuk'' dedi.

Miraç Atabey'in ilk uzun metraj filmi olan "Zamanımızın Bir Kahramanı", En İyi İlk Film Ödülü" için de yarışıyor.

Etiketler : türkmedya sponsor boğaziçi film festivali zamanımızın bir kahramanı
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