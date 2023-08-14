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14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:06:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:06:00

Bodrum'da sanat buluşması

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Çağdaş sanatçıları geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik bilincinde QNB Finansbank Kristal Kule'de buluşturan “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisinin ikincisi Mandarin Oriental, Bodrum'da QNB Finansbank ev sahipliğinde, ALEM Dergisi ve Artkolik Sanat Platformu ortaklığında keyifli bir açılış kokteyli ile sanat tutkunlarıyla buluştu. Sanatçıların geri dönüştürülmüş malzemelerle hazırladıkları, dünyanın yok olan mirasına vurgu yaptıkları eserlerine davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Davetlilerin Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz" sergi ziyaretiyle başlayan gece Mandarin Oriental, Bodrum'un Pool Bar'da gerçekleşen kokteyl ile devam etti.

ALEM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yörükoğlu Ersu'nun açılış konuşması yaptığı gecede sürdürülebilirliğin önemine değinirken QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan da; ALEM, Artkolik ve serginin küratörü Denizhan Özer başta olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti. Ayrıca QNB Finansbank'ın sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarının önemine değindi.

Ece Sükan, Tuba Ünsal, Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ, Esra Oflaz, Banu Aksoy'un da aralarında olduğu yaklaşık 300 kişinin katıldığı ve Trio Stage performansıyla başlayan gecede davetliler saatler ilerlediğinde Dj Saltuk Orkun Eribol'un müzikleriyle eğlenceli anlar yaşadılar. O anlara Pernod Ricard'ın sürdürülebilirlik menüsünden özel tatlar eşlik etti.

"Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz" sergisi 21 Ağustos 2023 tarihine kadar Mandarin Oriental, Bodrum'da ücretsiz ziyaret edilebilir.

Etiketler : çağdaş sanat alem dergisi qnb finansbank artkolik sergi
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