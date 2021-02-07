Blade filmi yeniden çekilecek

Marvel'in gelecek yıllar için büyük bir film listesi bulunuyor. Bu listede en çok beklenen filmlerden birisi de Blade. Marvel, bu film için aradığı senaristi buldu. Stacy Osei-Kuffour, yeni Blade filminin senaryosunu yazacak. Osei-Kuffour, daha önce Watchmen ve Hunters için yazarlık ve hikaye editörlüğü yapmıştı.

