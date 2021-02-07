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07 Şubat 2021 Pazar 11:36:00 - Güncelleme:07 Şubat 2021 Pazar 16:04:00

Blade filmi yeniden çekilecek

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Marvel'in gelecek yıllar için büyük bir film listesi bulunuyor. Bu listede en çok beklenen filmlerden birisi de Blade.

Marvel'in gelecek yıllar için büyük bir film listesi bulunuyor. Bu listede en çok beklenen filmlerden birisi de Blade. Marvel, bu film için aradığı senaristi buldu. Stacy Osei-Kuffour, yeni Blade filminin senaryosunu yazacak. Osei-Kuffour, daha önce Watchmen ve Hunters için yazarlık ve hikaye editörlüğü yapmıştı.

Etiketler : blade mavel film
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