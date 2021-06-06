‘Bizim Yunus' ile açılış

Devlet Tiyatroları, 'Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları' ile seyircisiyle yeniden buluştu. Etkinliğin açılışı, İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde, Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahneye konulan "Bizim Yunus" oyunuyla yapıldı. Etkinlik, 10, 11 ve 12 Haziran'da 'Aşık Veysel', 17, 18 ve 19 Haziran'da 'Eyvah Nadir' ve 24, 25 ve 26 Haziran'da ise 'Sonsuzluk Kitabevi' ile devam edecek.

