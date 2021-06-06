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06 Haziran 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 16:00:00

‘Bizim Yunus' ile açılış

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Devlet Tiyatroları, 'Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları' ile seyircisiyle yeniden buluştu.

Devlet Tiyatroları, 'Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları' ile seyircisiyle yeniden buluştu. Etkinliğin açılışı, İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde, Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahneye konulan "Bizim Yunus" oyunuyla yapıldı. Etkinlik, 10, 11 ve 12 Haziran'da 'Aşık Veysel', 17, 18 ve 19 Haziran'da 'Eyvah Nadir' ve 24, 25 ve 26 Haziran'da ise 'Sonsuzluk Kitabevi' ile devam edecek.

Etiketler : Devlet Tiyatroları Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi
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