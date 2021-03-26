TRT1'de bugünlerde bir tanıtım videosu dönüyor: 'Bir Zamanlar Kıbrıs' İnsanın dilini damağını kurutan yukarıdaki cümleler yeni dizinin tanıtım videosundan...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ağzından verilen bu sözler, gerçekten insanın tüylerini ürpertiyor.

'Evet, bunlar gerçekten yaşandı' diyorsunuz.

Tanıtım videosundaki ses çok etkili...

Katliama maruz kalan halkı için endişelenmiş, çaresiz kalmış, dehşete kapılmış bir eda ile Anavatan'dan yardım isteyen bu sesi Rauf Denktaş'ın devlet arşivlerinde yer alan gerçek orijinal sesi zannettim.

Öyle değilmiş, dizide Rauf Denktaş'ı oynayan Devrim Saltoğlu'na aitmiş seslendirme...

Gerçekten etkileyici...

Çarelerin tüketildiği anlara mahsus ürpertili bir tonlama var bu seslendirmede...

1963 yılında Kıbrıs Türklerinin yaşadığı ve tarihe Kanlı Noel gecesi olarak geçen (Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğunun katledildiği) katliamı anlatan görüntüler ise tanıtım videolarının ilkinde yer aldı.

İlk videoda katledilmiş çocukların fotoğrafı üzerine düşen babanın sesine yer veriliyor: 'Bir baba için en zoru... Hangi yavrum diye düşünmek...'

İlk video yayınlandığında, 'Kıbrıs belgesellerinden bir belgesel daha' dedim kendi kendime.

Ancak, ikinci tanıtım videosunda, işin renginin bambaşka olduğunu, bu güne kadar hiç görmediğimiz biçimde Kıbrıs'ta yaşanan katliamları 'gözler önüne seren' bir dizi filmle karşı karşıya olduğumuzu hissettim.

Çevremdeki eş dostta meraklı bir bekleyiş içinde...

Konu Kıbrıs olunca da şunları düşündüm:

Dizide Kıbrıs şivesi olacak mı, olacaksa İstanbullu oyuncular Kıbrıs şivesinde zorlamış mıdır?

İsterim ki (şayet zorlama olacaksa) bu şive işine hiç girilmemiş olsa...

Bir de keşke 'manken duruşlu' kasıntı oyunculardan ziyade yerel oyuncular ağırlıkta olsa...

Ve umuyorum, TRT bu diziyi dünyanın pek çok ülkesine satma olanağı bulur.

Zira bu sinema/dizi işi, ülkeler için birer 'yumuşak güç', dolaylı yoldan birer diplomasi aracı gibidir.

BEDİR ACAR