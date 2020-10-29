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29 Ekim 2020 Perşembe 17:34:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 07:16:00

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ın ikinci buluşması İstanbul'da

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İlk görüntüleri Çeşme'de ortaya çıkan Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan, bu kez İstanbul'da kameralara yansıdı. Bebek'te eğlenen çift, mekandan ayrı ayrı çıkış yaptı.

Temmuz ayında Çeşme'de görüntülenen daha sonra ayrıldıkları yönünde haberleri çıkan Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan, önceki akşam Bebek Otel'de eğlencedeydi. Mekandan ilk olarak Hilal Altınbilek çıktı. Güzel oyuncunun röportaj yaptığı sırada Gurur Aydoğan da görüntü vermemek için hızlı bir şekilde çıkış yaptı. Hilal Altınbilek, ‘'Gurur ile arkadaşız'' açıklamasını yaptı. Gazetecileri atlattıklarını düşünen ikili, ardından Levent’te bir binanın içine girerken görüntülendi. Binaya ilk giren Gurur Aydoğan ''Arkadaşlar lütfen yapmayın'' diyerek aralarında bir şey olmadığını ima etti. Aydoğan'ın hemen arkasından giriş yapan güzel oyuncu da ''Arkadaşlar çekmeyin. Rica ediyorum'' sözleriyle gazetecilere istekte bulundu. Aradan geçen 4 ay sonra yeniden bir araya gelen ikilinin, birlikteliği böylece bir kez daha görüntülenmiş oldu. 

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Etiketler : Hilal Altınbilek Gurur Aydoğan Bir Zamanlar Çukurova
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