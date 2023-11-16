Biletler tükeniyor

Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, Türkiye'ye geliyor. Bocelli, 8 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda konser verecek. Yoğun ilgi gören sanatçının biletleri hızla tükeniyor. 10 gün önce satışa çıkan Bocelli konserinin biletlerinin yüzde 60'ı şimdiden tükendi. Konserin biletleri 500 TL- 25 bin TL arasında değişiyor. Kariyeri boyunca 6 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Bocelli'nin Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızı da bulunuyor.