VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yanıltan "kasım indirimleri” reklamlarına 2,7 milyon lira ceza
Başkan Erdoğan'dan Almanya'da "Gazze" diplomasisi
“Germiciler” grubu olarak bilinin organize suç örgütü çökertildi
Berber ve garson da pazarlık masasında
Zeytin hasadı sona erdi
Biletler tükeniyor
16 Kasım 2023 Perşembe 07:38:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 07:38:00

Biletler tükeniyor

ABONE OL

Ünlü tenor Andrea Bocelli, Türkiye'ye geliyor. Andrea Bocelli, 8 Haziran'da konser verecek.

Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, Türkiye'ye geliyor. Bocelli, 8 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda konser verecek. Yoğun ilgi gören sanatçının biletleri hızla tükeniyor. 10 gün önce satışa çıkan Bocelli konserinin biletlerinin yüzde 60'ı şimdiden tükendi. Konserin biletleri 500 TL- 25 bin TL arasında değişiyor. Kariyeri boyunca 6 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Bocelli'nin Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızı da bulunuyor.

Etiketler : tenor andrea bocelli konser
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX