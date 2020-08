"Ben Binbaşı Ali Faik Bey" adlı sergi açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin çok müstesna topraklar olduğunu söyledi.

"Vatanı vatan yapan, milleti millet yapan, bayrağı bayrak yapan bu coğrafyada binlerce yıldır varız." diyen Demircan, şöyle konuştu:

"Ama bir kez daha burayı vatan yapan, bir kez daha şanlı bayrağımızla bu topraklarda varlığını hissettiren Çanakkale Savaşları'nı anlamadan, ulusal bütünlüğümüzü, toplumsal varlığımızı anlamamız, algılamamız mümkün değil. Dünyada her zaman bir itiş kakış var. Elbette barışı arzu ediyoruz. Ama günü geldiğinde vatanımızı da kimseye vermeyeceğimizi anlatmanın ruhunun yaşandığı bu mekanları koruyarak, yaşayarak ve en önemlisi burayı gençlerimize hissettirerek, yaşatarak, burada yaşanılanları anlatarak elbette."

Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kültür ve Turizm Bakanlığının bölgeye çok kıymet verdiğinin altını çizdi.

Bu kapsamda bölgedeki yatırımların, yarımadanın gelişmesinde ve tanınmasında çok önemli rol oynadığını dile getiren Demircan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra burada ve vatanın dört bir tarafında sergilerle bütün evlatlarımıza burayı tanıtmamız lazım. Dünyanın öyle bir coğrafyasındayız ki çevremizde bize pozisyon alan, pusu kuran her zaman tehditlerle karşı karşıyayız. İşte güney cephelerimizde, sınırlarımızda yaşadığımız sıkıntılar. Demek ki her zaman uyanık, Çanakkale ruhunu içimizde yaşamayı vazife edinmemiz gereken bir coğrafyanın içerisindeyiz. Çanakkale, bizi her zaman bir arada tutacak en önemli tarihi değerimizdir."

Açılışa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Cem Edip Avcı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve şehit Binbaşı Ali Faik Bey'in torunu Erdal Kabatepe katıldı.