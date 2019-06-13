Bayramda müze ve ören yerlerine ziyaretçi aktı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon 124 bin 503 kişiyi ağırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayram tatilinde müze ve ören yerleri rekor ziyaretçi rakamlarına ulaştı.

Tüm tatil boyunca toplam 1 milyon 124 bin 503 kişinin ziyaret ettiği müze ve ören yerlerinde, 6 Haziran'da ise 188 bin 231 ziyaretçi sayısı ile bugüne kadar bir günde ağırlanan en yüksek ziyaret sayısına ulaşıldı.

Ziyaretçi sayısında, geçen yıl ağustos ayında 9 gün olan Kurban Bayramı tatili ile kıyaslandığında yüzde 14'lük artış yaşandı.

Bakanlık yetkilileri, uzun bayram tatillerinin müze ve ören yerlerine ilgiyi yaklaşık yüzde 60 artırdığını ifade ediyor.

Müzekart'ta da rekor



Ramazan Bayramı tatilinde müze ziyaretçilerinden 242 bin 548'i Müzekart kullandı.

Tatil süresince müze gişelerinden 69 bin 179 Müzekart satışı gerçekleştirilirken, geçmiş yıllardaki 9 günlük tatillerle kıyaslandığında bu konuda da bir rekora imza atıldı.

Bakanlık Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü yılbaşından bugüne kadar 479 bin 33 Müzekart satışı yaptı.

Yalnızca Türk vatandaşlarının edinebildikleri ve bir yıl boyunca Bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerine giriş olanağı sağlayan Müzekart'ın satışında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artış sağlandı.

En çok ziyaretçi Ayasofya'ya



Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre bayram tatilinde en çok ziyaretçiyi Ayasofya Müzesi ağırladı. Müzeyi 110 bin 82 kişi ile ziyaret etti.

Topkapı Sarayı, 104 bin 291 kişi ile en çok ziyaretçi ağırlayan ikinci müze olurken, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri, 99 bin 747 ile üçüncü, İzmir Efes Ören Yeri 72 bin 303 ile dördüncü ve Nevşehir Göreme Ören Yeri de 51 bin 911 ile beşinci sırada yer aldı.

Nevşehir Göreme Ören Yeri’ni sırasıyla Aksaray Ihlara Vadisi, Antalya Olympos Ören Yeri, Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri, Sinop Tarihi Cezaevi ile Antalya Patara Ören Yeri takip etti.

(AA)