BALIKESİR TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR

Ünlüler geçidi yaşanması beklenen etkinliğe Salih Bademci, Burcu Kıratlı, Sarp Bozkurt, Melis İşiten, Ahmet Kayakesen, Selen Soyder, Zeynep Beşerler gibi ünlü isimleri tiyatro gösterileriyle renk katacak. Her Aşk Biraz Komiktir! Suit, Hangisi Karısı ve Fanatik ile sezonun en sevilen tiyatro oyunları Balıkesir, Avlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.



SEZONUN EN SEVİLEN OYUNLARI SAHNELENECEK



Zeynep Beşerler, Selen Soyder, Ahmet Kayakesen, Ömür Özdemir, Göktuğ Derici, Giray Mert Özdenoğlu ve Şahin Öztürk'ün yer aldığı 'Hangisi Karısı' adlı oyunda birbirinden farklı iki hayatı ve iki eşi olan bir taksi şöförünün bir gün gözünü hastanede açması ile olaaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen'in oyunculuğuyla sahnelenen 'Fanatik' adlı komedi oyununda da 'Koyu Fenerbahçe taraftarı bir baba oğluna çok acı bir haberi izah etmeye çalışırken çok daha acı bir haberle karşı karşıya kalıp oğlunun Galatasaraylı olduğunu örenirse nasıl komik olaylar yaşanır?' bunu göreceğiz. Bu aile komedisi de Balıkesir'de sanatseverleri kahkahaya boğacak.

BALIKESİR'DE BAŞLAYIP AYVALIK'TA DEVAM EDECEK!

18-22 Haziran tarihleri arasında Balıkesir'in merkez ilçesinde gerçekleştirilecek festivalin son dört günü 23-24-25-26 Haziran tarihlerinde Ayvalık'ta 'Deniz Seviyesinde Tiyatro' seçkisi ile gerçekleşecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile Balıkesir Tiyatro Festivali kapsamında Balıkesir'li tiyatrosever lise öğrencilerine verilen 14 haftalık tiyatro dersinin final oyunları da festival kapsamında sanatseverlerle olacak.