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29 Haziran 2022 Çarşamba 08:10:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 08:10:00

Ayvalık'ta tiyatro ziyafeti yaşandı

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İlk ayağı Balıkesir'de yapılan Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali'nin ikinci ayağı Ayvalık'ta gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla, Ankara Sigorta ana sponsorluğunda hazırlanan Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali usta oyuncuların tiyatro gösterileriyle renkli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık Belediyelerinin, tarihten bu yana kültür ve sanatın beşiği olan Ayvalık'ı kültür ve sanatın merkezi olma yolundaki gayretlerini festivalin ateşini yakarken, festival organizatörü Mirket Platform yetkilileri uzun pandemi döneminin ardından sanatseverlere nefes olma planıyla Balıkesir, Deniz Seviyesi Tiyatro Festivalinin ikinci ayağı Ayvalık'a taşındı. Binlerce sanatseveri bir araya getiren ve 4 gün süren festivalde Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Nilperi Şahinkaya, Serkan Keskin, İbrahim Selim, Binnur Kaya, Dolunay Soysert, Güven Kıraç ve Levent Ülgen sahne aldı.

23-26 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Ayvalık halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan festival, tiyatro oyunları, söyleşileri ve etkinlikleri ile şirin tatil beldesinin yaşamına renk kattı.

Yemyeşil ormanları, huzur veren denizi, tarihi taş evleri, mavi bayraklı plajları, doğayla tarihin iç içe geçtiği benzersiz yapısıyla turizmcilerin gözde beldesi Ayvalık, 23-26 Haziran 2022 tarihlerinde renkli bir sanat etkinliğine de ev sahipliği yaptı.

Ankara Sigorta ana sponsorluğunda; MUBI, TikTok, San Aviation, Çamlık 87, Özgün Zeytinyağları, Kafa Radyo ve Babala TV sponsorluğunda yapılan Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali; tiyatro, müzik, ve kültür yönetimi gibi birçok farklı profesyonellerin bir araya gelmesiyle hayat buldu.

Ayvalık halkı ve turistleri sanata doyurmayı hedefleyen, söyleşilerle özellikle gençlere yeni ufuklar açan festival kapsamında hazırlanan dolu dolu bir program Ayvalık'ta sanatseverleri karşıladı.

Etiketler : ayvalık kültür sanat festival tiyatro
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