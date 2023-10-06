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06 Ekim 2023 Cuma 12:15:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 12:15:00

Ara Güler arşivinden "Renkli Anadolu" sergisi ziyarete açıldı

Kaynak: AA

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Ara Güler Müzesi'nin yeni sergisi "Renkli Anadolu" Yapı Kredi bomontiada'da kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Sergi Ara Güler'in 1957-2003 arasında Anadolu'ya yaptığı gezilerde çektiği renkli fotoğraflardan oluşuyor.

Sokakların, yapıların ve insanların Ara Güler'in kadrajından yeniden hayat bulduğu sergide, bazıları ilk defa görülecek 89 fotoğraf yer alıyor.

Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada Ara Güler'in siyah beyaz fotoğraflarıyla tanındığına dikkati çekti.

Güler'in siyah beyaz İstanbul fotoğraflarının herkesin çok iyi bildiği fotoğraflar olduğunu belirten Saraç, "Kendisi hem Türkiye'de hem uluslararası alanda bunlarla çok tanınıyor fakat arşivi bundan ibaret değil. Ara Güler'in çok geniş bir arşivi var. Yaklaşık 350 bin kareden bahsediyoruz. Bunların arasında tabii ki renkli filmle çekilmiş kareler de var." dedi.

Ara Güler'in yenilikleri takip eden bir fotoğrafçı olduğuna işaret eden Saraç, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin hazırladığı sergide sadece renkli fotoğrafların bulunduğunu söyledi.

Saraç, sergide Türkiye'nin dört bir yanından portre ve manzara fotoğraflarının izleyiciyle buluşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğu kadar bütün şehirleri temsil etmeye çalıştık. Eminim Türkiye'nin dört bir yanından, bütün coğrafyadan çok etkilendi. Çünkü biz ülkesini ve insanını çok sevdiğini hem sözlü olarak duyarak biliyoruz hem de geride bıraktığı arşivi bunu bize gösteriyor. Bu sergide de bütün coğrafi bölgeler temsil ediliyor. Bazı şehirlerden birden fazla kare mevcut. Her taraftan çok güzel kareler bir araya geldi. Bütün bu kareleri bağlayan unsur da sanıyorum onun insana ve bu topraklara olan sevgisidir. Bu sergide 89 fotoğrafa yer verdik. Bunun 37 tanesinin bugüne kadar hiç yayınlanmamış, hiç sergilenmemiş kareler olduğunu biliyoruz. Bence herkes gelip görsün. Sanatseverleri bekliyoruz."

Sergi, 7 Nisan 2024'e kadar pazartesi günleri hariç salı-cumartesi 10.00-18.00, pazar 12.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Ara Güler Müzesi Yayınları tarafından sergi ile eş zamanlı hazırlanan ve aynı ismi taşıyan "Renkli Anadolu'" kitabı, Yapı Kredi bomontiada ve Galataport İstanbul'daki Ara Güler Müzesi dükkanlarından temin edilebilir.

Etiketler : ara güler renkli anadolu sergi ziyaret
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