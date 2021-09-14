BM bahçesine 12 bin yıllık miras

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14 Eylül 2021 Salı 11:48:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 11:52:00

Anadolu'dan Birleşmiş Milletler'in bahçesine 12 bin yıllık miras

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Birleşmiş Milletler'in New York'taki yerleşkesi, Anadolu'nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının ortak çabalarıyla yürütülen çalışmaya göre, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018'de kaydedilen Göbeklitepe'yi temsilen, alanda bulunan T formlu P18 dikilitaşının 1/2 oranında küçültülmüş kopyası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla BM binasının bahçesinde sergilenmeye başlanacak.

Replika eser, Göbeklitepe'deki tüm dikilitaşlarda olduğu gibi, bölgede "Şanlıurfa taşı" olarak bilinen kireç taşından, kendisi de Şanlıurfalı olan arkeolog ve heykeltraş Ahmet Demirtaş ve ekibi tarafından yaklaşık 2 ayda yontuldu.

Dikilaş replikasının BM bahçesine montajına dün başlanırken, montaj ve peyzaj düzenlemesinin 18 Eylül'de tamamlanması planlanıyor.

P18 Dikilitaşı replikasının açılışının, BM Genel Kurul sürecinde, 19-23 Eylül arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılması öngörülüyor.

ANADOLU'NUN BM'YE BIRAKTIĞI İKİNCİ İZ

Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci "antik dönem Anadolu" eseri olacak.

BM'de ilk olarak, Hititler ile Mısır arasında MÖ 13. yüzyılda yapılan Kadeş Savaşı sonrası imzalanan ve tarihteki diplomatik metinlerin en eski örneklerinden biri olan Kadeş Barış Antlaşması metninin büyütülmüş kopyası 1970'te sergilenmeye başlandı.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yer alan orijinal anlaşmanın, sanatçı Şadi Çalık tarafından bakırdan yapılan ve dönemin BM Genel Sekreteri U Thant'a sunulan replikası, halen BM konferans binasının ikinci katında sergileniyor.

Ayrıca 2013'te BM konferans binasının ikinci katında Türkiye'den hediye edilen modern mobilya takımının bulunduğu alan da "Güney Salon" olarak adlandırılıyor.

BM KOLEKSİYONUNDA 196 ESER YER ALIYOR

BM'de 1950'den beri üye devletler, vakıflar ve bireysel bağışçılar tarafından resmi olarak bağışlanan sanat eserleri, tarihi objeler ve mimari parçalardan oluşan bir koleksiyon bulunuyor.

Koleksiyonda, tarihteki çeşitli kültürleri ve dönemleri temsil eden, estetik ve sembolik olarak yüksek sanatsal değer taşıyan ve hediyeyi sunan üye devlete özgü birçok antik dönem eser kopyaları, modern heykeller, mobilyalar, anıtlar, maketler, tablolar, vazolar, halılar yer alıyor.

BM'nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre, sergilenen 196 hediye eser arasında, İrlanda'dan "Bronz Gemi" maketi, Kazakistan'dan "Altın Adam Heykeli" replikası, Tunus'tan "Dört Mevsim Mozaiği", Rusya'dan "İyilik Kötülüğü Yendi" adlı heykel grubu, Lüksemburg'dan "Şiddetsizlik" heykeli, Irak'tan "Hammurabi Kanunları" replikası, İran'dan "Halı", Salvador Dali'nin "Beş Kıta - Kıvrılmış Eller" tablosu da bulunuyor.

Etiketler : Kültür ve Turizm Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler göbeklitepe Dikilitaş
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