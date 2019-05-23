Anadolu çocuklarının yüzünü güldüren senfoni

  • Bist 100
    84.540
  • Dolar
    6,1360
  • Euro
    6,8379
  • Altın
    252,7580
İstanbul
19 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Andreas Samaris kaldı Fejsa Fenerbahçe'ye... Andreas Samaris kaldı Fejsa Fenerbahçe'ye...
Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren çifti Temmuz'da evleniyor Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren çifti Temmuz'da evleniyor
Süper Lig'in kapısından döndü şimdi Barcelona istiyor Süper Lig'in kapısından döndü şimdi Barcelona istiyor
Kayserispor Hikmet Karaman'la anlaşmaya vardı Kayserispor Hikmet Karaman'la anlaşmaya vardı
Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum' Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum'
Avlu 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu son bölümde neler yaşandı? Avlu 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu son bölümde neler yaşandı?
Tolga Sarıtaş'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Tolga Sarıtaş'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'da seçimi kazanan Modi'yi tebrik etti Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'da seçimi kazanan Modi'yi tebrik etti
Beren Saat'in neşesi yerinde Beren Saat'in neşesi yerinde
Kırklareli'nin apartman girişine dolanan 1 buçuk metrelik yılan böyle kurtarıldı Kırklareli'nin apartman girişine dolanan 1 buçuk metrelik yılan böyle kurtarıldı
Huawei'nin kendi işletim sistemi yıl sonu hazır olabilir Huawei'nin kendi işletim sistemi yıl sonu hazır olabilir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi andı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi andı
Oğlunu bıçakla öldüren baba hakim karşısında: Efe misin mafya mısın? diye sordum Oğlunu bıçakla öldüren baba hakim karşısında: Efe misin mafya mısın? diye sordum
Dünyada her gün 200 kişi yılan sokmasından dolayı ölüyor Dünyada her gün 200 kişi yılan sokmasından dolayı ölüyor
Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Başkan Erdoğan'dan 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Türk mühendisler geliştirdiği Alka 'drone'ları başarıyla izleyip imha etti Türk mühendisler geliştirdiği Alka 'drone'ları başarıyla izleyip imha etti
Yunanistan'da tarihe geçecek karar! Olympiakos kümeye düşürüldü Yunanistan'da tarihe geçecek karar! Olympiakos kümeye düşürüldü
ABD dünya silah ticaretinin yüzde 36’sını elinde tutuyor ABD dünya silah ticaretinin yüzde 36’sını elinde tutuyor
Ömer Şişmanoğlu ligin bitmesini beklemedi ve Malatyaspor'dan ayrıldı Ömer Şişmanoğlu ligin bitmesini beklemedi ve Malatyaspor'dan ayrıldı
Muharrem İnce'nin skandal iddialarıyla ilgili mahkeme kararını verdi! 20 bin TL tazminat ödeyecek Muharrem İnce'nin skandal iddialarıyla ilgili mahkeme kararını verdi! 20 bin TL tazminat ödeyecek
TOKİ açık satış duyurusu: TOKİ ucuz evler nerelerde? TOKİ açık satış duyurusu: TOKİ ucuz evler nerelerde?
Sevgilisini boğarak, öldüren sanığa indirimle 21 yıl hapis Sevgilisini boğarak, öldüren sanığa indirimle 21 yıl hapis
Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili flaş açıklama Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili flaş açıklama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Mayıs 2019 11:45 | Perşembe

Anadolu çocuklarının yüzünü güldüren senfoni

Müzik aletlerini de alıp yola çıkan Anadolu Yaylı Çalgılar Grubu üyeleri, ülkenin dört bir yanında, senfoniyle tanışmamış yaklaşık 80 bin çocuğa yeni bir dünyanın kapısını araladı.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının 4 üyesi, senfoniyle buluşamamış çocuklar için 2005'te Anadolu Yaylı Çalgılar Grubu'nu kurdu.

"Onlar bize gelemiyorsa biz onlara gideriz.", "Bayrağımızın dalgalandığı, tek bir çocuğumuzun olduğu her yer vazife alanımız ve konser salonumuzdur." sloganları ve kişisel imkanlarıyla şehir şehir dolaşan grup, son 3 yılda Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğini aldı.

Ege ve Akdeniz'deki okulların yanı sıra Şanlıurfa, Ardahan, Gaziantep, Muş ve Ağrı'daki çocuklara ulaşan sanatçılar, hem kent hem mahallelerde konserler verdi.

Konserlerin ardından çocuklara enstrümanları da tanıtan grup üyeleri, onlarla müzik yaptı, kitap okudu. Grup üyeleri, son 3 yılda yaklaşık 80 bin çocuğun hayatına dokundu.

Konserlerin ardından senfoniyle tanışan çocuklarla mini röportajlar yapan sanatçılar, onların mutluluğunu kayda aldı.

- "İlk kez kemana dokundum"

Anadolu Yaylı Çalgılar Grubu üyeleriyle duygularını paylaşan, Ardahan'ın Göle ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'nde ilkokul eğitimi alan Melek ve Dilek Yılmaz kardeşler, ilk kez bu kadar güzel müzik dinlediklerini ve müzisyenleri hep köylerinde görmek istediklerini söyledi.

Muş 100. Yıl Zafer Ortaokulu öğrencisi Mehmet Nasır da değerli parçalar dinlediklerini belirterek, "Çok güzel bir gündü, bizi yalnız bırakmayan müzisyenlere minnettarız." dedi.

Aynı okuldan Aleyna Vural da harika bir müzik dinledikten sonra ilk kez kemana dokunduğunu ifade ederek, "İzmir Devlet Senfoni Orkestrasından bizim için geldiler ve bize keman çalmayı öğretmeye çalıştılar. Bilmesek de müzik yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Ağrı Güzel Sanatlar Lisesinden Murat Atlı da senfoniye aşık olduğunu, bir gün sanatçı olup Anadolu Yaylı Çalgılar Grubu gibi konser vermeyi hayal ettiğini dile getirdi.

- Sanatçıların gururu

Grubun kurucularından Gündüz Öğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatı tüm topluma yaymanın en önemli yollarından birinin de köylerdeki, ilçelerdeki çocuklara ulaşabilmek olduğunu ifade etti.

Son 1 yılda 60 okula gidip konser verdiklerini anlatan Öğüt, "Geçen yıl 40 okula gitmiştik. Her yıl öğrenci, okul sayısı artıyor. Bu sene 25 bin öğrenciye ulaşmış olacağız. Sadece konser verdiğimiz okul değil, o bölgede farkındalık yarattığımıza inanıyoruz." dedi.

Senfoni dinleyen çocukların mutluluğuna da ortak olduklarını dile getiren Öğüt, şunları kaydetti:

"Çocuklar sanat konusunda o kadar istekli ki sadece onlar değil anne babaları, öğretmenleri de inanılmaz mutlu oluyor. Sadece müzik yapmıyoruz. Onları sahneye davet ediyor, ellerine keman veriyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Minik ellerine o viyolalar, kemanlar, viyolonseller çok yakışıyor."

- "Hayallerine pencere aralıyoruz"

Grup üyelerinden Hande Taban ise İzmir'in kırsal bölgelerinde de konser verdiklerini, Ege'nin köylerindeki çocukları da senfoniyle tanıştırdıklarını söyledi.

Çocukları yeni bir dünyayla tanıştırmayı hedeflediklerini anlatan Taban, "Hayat sadece bize dayatılan değil. O yüzden çocukların merak etmesini, hayal etmesini istiyoruz. Onların hayallerine pencere aralıyoruz." diye konuştu.

Türk mühendisler geliştirdi! Teröristlerin korkulu rüyası olacak
PKK'lı terörist tek tek anlattı
Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili flaş açıklama
Son dakika... Kayıp AA muhabirinden acı haber
Başkan Erdoğan, Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuşuyor
Bakan Berat Albayrak: 3 faaliyet alanına 30 milyar lira finansman sağlanacak
Di Marzio'dan flaş iddia! Eljif Elmas'ı Napoli istedi
Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemi
Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM'de! Görüşme için saat 14'te toplanacak
Pompacının dalgınlığı ucuz atlatıldı
Fatih Terim istifa etti! 'Buraya kadarmış...'
PKK'daki çöküş, iç hesaplaşmaları hızlandırdı! Mağarada infaz etmişler
Ahlaksız ilişki cinayeti: Fırsat kolladıktan sonra vurdum
"Türkiye, F-35 programından çıkarılırsa Çin senaryosuna göre hareket edebilir"
Başucuna koyduğu telefon dehşeti yaşattı: "Geceleri uyuyamıyorum"
Türkiye finanse etti: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi İngiltere'de açıldı
'Rumlar Akdeniz'de ateşle oynuyor'
Otomobil devlerinden güldüren kapışma
Üniversiteliye günde 67 lira
Emekliye memura sıcak yaz! Mali ve sosyal haklar artacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ