Anadolu çocuklarının yüzünü güldüren senfoni

İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının 4 üyesi, senfoniyle buluşamamış çocuklar için 2005'te Anadolu Yaylı Çalgılar Grubu'nu kurdu.

"Onlar bize gelemiyorsa biz onlara gideriz.", "Bayrağımızın dalgalandığı, tek bir çocuğumuzun olduğu her yer vazife alanımız ve konser salonumuzdur." sloganları ve kişisel imkanlarıyla şehir şehir dolaşan grup, son 3 yılda Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğini aldı.

Ege ve Akdeniz'deki okulların yanı sıra Şanlıurfa, Ardahan, Gaziantep, Muş ve Ağrı'daki çocuklara ulaşan sanatçılar, hem kent hem mahallelerde konserler verdi.

Konserlerin ardından çocuklara enstrümanları da tanıtan grup üyeleri, onlarla müzik yaptı, kitap okudu. Grup üyeleri, son 3 yılda yaklaşık 80 bin çocuğun hayatına dokundu.

Konserlerin ardından senfoniyle tanışan çocuklarla mini röportajlar yapan sanatçılar, onların mutluluğunu kayda aldı.

- "İlk kez kemana dokundum"

Anadolu Yaylı Çalgılar Grubu üyeleriyle duygularını paylaşan, Ardahan'ın Göle ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'nde ilkokul eğitimi alan Melek ve Dilek Yılmaz kardeşler, ilk kez bu kadar güzel müzik dinlediklerini ve müzisyenleri hep köylerinde görmek istediklerini söyledi.

Muş 100. Yıl Zafer Ortaokulu öğrencisi Mehmet Nasır da değerli parçalar dinlediklerini belirterek, "Çok güzel bir gündü, bizi yalnız bırakmayan müzisyenlere minnettarız." dedi.

Aynı okuldan Aleyna Vural da harika bir müzik dinledikten sonra ilk kez kemana dokunduğunu ifade ederek, "İzmir Devlet Senfoni Orkestrasından bizim için geldiler ve bize keman çalmayı öğretmeye çalıştılar. Bilmesek de müzik yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Ağrı Güzel Sanatlar Lisesinden Murat Atlı da senfoniye aşık olduğunu, bir gün sanatçı olup Anadolu Yaylı Çalgılar Grubu gibi konser vermeyi hayal ettiğini dile getirdi.

- Sanatçıların gururu

Grubun kurucularından Gündüz Öğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatı tüm topluma yaymanın en önemli yollarından birinin de köylerdeki, ilçelerdeki çocuklara ulaşabilmek olduğunu ifade etti.

Son 1 yılda 60 okula gidip konser verdiklerini anlatan Öğüt, "Geçen yıl 40 okula gitmiştik. Her yıl öğrenci, okul sayısı artıyor. Bu sene 25 bin öğrenciye ulaşmış olacağız. Sadece konser verdiğimiz okul değil, o bölgede farkındalık yarattığımıza inanıyoruz." dedi.

Senfoni dinleyen çocukların mutluluğuna da ortak olduklarını dile getiren Öğüt, şunları kaydetti:

"Çocuklar sanat konusunda o kadar istekli ki sadece onlar değil anne babaları, öğretmenleri de inanılmaz mutlu oluyor. Sadece müzik yapmıyoruz. Onları sahneye davet ediyor, ellerine keman veriyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Minik ellerine o viyolalar, kemanlar, viyolonseller çok yakışıyor."

- "Hayallerine pencere aralıyoruz"

Grup üyelerinden Hande Taban ise İzmir'in kırsal bölgelerinde de konser verdiklerini, Ege'nin köylerindeki çocukları da senfoniyle tanıştırdıklarını söyledi.

Çocukları yeni bir dünyayla tanıştırmayı hedeflediklerini anlatan Taban, "Hayat sadece bize dayatılan değil. O yüzden çocukların merak etmesini, hayal etmesini istiyoruz. Onların hayallerine pencere aralıyoruz." diye konuştu.