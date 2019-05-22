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22 Mayıs 2019 16:35 | Çarşamba

Disney'in merakla beklenen yapımlarından "Aladdin" 24 Mayıs'ta vizyona girecek

Disney'in merakla beklenen yapımlarından "Aladdin" adlı film, 24 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

İlk olarak 1992 yılında izleyiciyle buluşan animasyon türündeki filmin, 2019 model yeniden yapımı Kanyon AVM'de basın mensuplarının beğenisine sunuldu.

Gösterim sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulunan Sinefesto sinema yazarı Muhammed Uyar, Juy Ritchie'nin yönetmenliğini üstlendiği, Guy Ritchie ve John August tarafından senaryosu kaleme alınan filmin hikayesinin etkileyici bir görsel dille anlatıldığını söyledi.

Uyar, Will Smith tarafından canlandırılan filmdeki cin karakterinin eğlenceli bir yapıya sahip olduğu, zaman zaman da "Aladdin" karakterinin önüne geçtiği yorumunda bulunarak, şunları kaydetti:

"Aynı duygu filmde Prenses Yasemin'in yardımcılığını yapan hizmetçisi Dalia'yı gördüğümüz sahnelerde de yaşanıyor. Nasim Pedrad, hayat verdiği Dalia karakterine sempatik bir hava katarak, yer yer Prenses Yasemin'i gölgede bırakmayı başarıyor. Ayrıca Prenses Yasemin üzerinden verilmeye çalışılan 'güçlü, bağımsız, ve cesur' kadın imajının da filmde çok fazla sırıttığını söylemeliyim." 

Aladdin filmiyle, Doğu'nun masalsı dünyasının Hollywood filmlerine ilham vermeye devam ettiğine dikkati çeken Uyar, "Filmde 'Arap gecelerinin büyülü dünyasına' diye başladıkları hikayeyi, Hint dansları ve kıyafetleri ile devam ettirmeleri de bir kafa karışıklığının işareti. Neticede izleyicisine bir masal dünyası vadeden film, aksayan bu tarz durumlara rağmen, aksiyon yeteneği ile hikayeye dokunan Guy Ritchie'nin etkisini hissettirmeyi başarıyor." dedi.

- "OYUNCU KADROSUNUN YILDIZI LAMBANIN CİNİ WİLL SMİTH"

Se7en Mecmua Dergisi yazarı Müjde Işıl ise filmin yönetmeni Ritchie'n, izleyiciler tarafından daha çok suç filmleriyle sevildiğine dikkati çekerek, "Kariyerinde ilk dönem başarısını sürdüremese de o zamanki filmlerinin kredisi hala devam etmekte. Masal uyarlaması olan Aladdin için açıkçası doğru tercih olup, olmadığı tartışmalıydı. Ancak bu filmde şiddet operasındaki hünerini müzikal koreografisine, mizah sevgisini de masal formatına uydurmayı başarmış." diye konuştu.

Işıl, Aladdin'in alt metin olarak özellikle seyircinin hissetmek istediklerini vurgulayan bir film olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alt metinler, kadının, geleneklerin kendine biçtiği rolle değil, iradesiyle hareket etmesi, bir yöneticinin mutluluğunun, halkının en fakirinin mutluluğuyla eşdeğer olması, en karanlık anda bile umudun en korunaklı kale olması gibi... Aladdin evet alt metinleri itibarıyla bugüne ve geleceğe hitap etse de tarz olarak müzikallerin altın çağından yani 1950-1960'lı yıllardan günümüze ışınlanmış hissi veriyor. Masallara ve müzikallere uzak büyüyen yeni nesiller için eski moda gelebilir bu yüzden. Daha ileri kuşaklar için ise film, nostaljik tadı ve 2 saatlik eğlenceli tarzı ile ön plana çıkıyor. Oyuncu kadrosunun yıldızı ise lambanın cini Will Smith. Bazı bölümlerde abartsa da rolünün hakkını vermiş. Aladdin rolündeki 'Mena Massoud' ise açıkçası zayıf ve ışıltısız kalmış bu film için. Prenses Naomi Scott hem sesi hem enerjisiyle gönülleri kazanan bir performans sergilemiş. Smith ve Scott'ın seslendirdiği şarkılar da filmin artılarından."

- FİLM HAKKINDA

Fantastik ve macera türündeki filmin dünya prömiyeri dün akşam Los Angeles'taki Hollywood film tarihinin sembolü olarak bilinen "El Capitan Tiyatrosu"nda gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Dan Lin ile Marc Platt'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda başrollerdeki Mena Massoud, Naomi Scott ve Will Smith'in yanı sıra Marwan Kenzari, Navid Negahban, Numan Acar yer alıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Agrabah şehrinde gecelerini, şehrin farklı bölgelerinde uyuyarak geçiren, gündüzlerini ise hırsızlığa ayıran Aladdin'in yaptıklarıyla hiç de uyumlu olmayan altın gibi bir kalbi vardır. Onun asıl macerası, ülkenin sultanı olan babası tarafından zorla evlendirilmeye çalışılan Prenses Jasmine (Naomi Scott) ile tanışmasıyla başlar. Her şey çok kötü giderken Aladdin'in şansı, Harikalar Mağarası'ndan sihirli bir lamba bulduğunda aniden değişir. Bilmeden aldığı bu lambanın içinde, 3 dileğini gerçekleştirebilecek neşeli bir cin (Will Smith) vardır. Aladdin, lambanın cini sayesinde sevdiği kıza kavuşmayı planlasa da Sultan'ın danışmanı Jafar (Marwan Kenzari) da hem Aladdin hem de lamba için kötü planlar yapmaktadır."

AA

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