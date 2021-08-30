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30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:30:00

AKM, tam anlamıyla kültür sarayı olacak

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Atatürk Kültür Merkezi'ne taşınacağı 2021-2022 sezonunu, Beethoven'in bestelediği tek opera olan "Fidelio" ile açacak. İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, "Çok renkli sezon programı var. 29 ve 30 Ekim'de Hasan Uçarsu'nun Sinan adlı eseri, AKM'nin açılışında sahnelenerek tarihe geçecek" dedi.

Sanatçıların ve izleyicilerin AKM konusunda çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Arıkan, "Sadece opera, konser ve tiyatro değil, AKM, gerçek anlamda bir kültür sarayı olacak. Söyleşiler, imza günleri, buluşmalar, kütüphanesi, sineması derken, sanat kokan bir mahalle olacak. Bu açıdan gerçekten heyecan verici" değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan, AKM'nin mart ayından sonra çok daha yoğun bir şekilde belirtti.

Etiketler : akm atatürk kültür merkezi sanat
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