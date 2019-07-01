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01 Temmuz 2019 07:20 | Pazartesi

Akademi Beyoğlu'nda 'MSM Film Okumaları' başladı

Medya Sanat Derneği, Kültür Kenti Vakfı ve Akademi Beyoğlu ortaklığıyla düzenlenen "MSM Film Okumaları" etkinliğinin ilki gerçekleştirildi.

Medya Sanat Derneği, Kültür Kenti Vakfı ve Akademi Beyoğlu ortaklığıyla düzenlenen "MSM Film Okumaları" etkinliğinin ilki gazeteci ve yazar Recep Yeter moderatörlüğünde yapıldı.

Akademi Beyoğlu'ndaki etkinlikte ABD yapımı "Shattered Glass(Asılsız Haber)" filmi izlenerek, kritik edildi.

Etkinlikte konuşan Medya Sanat Merkezi Genel Başkanı İsmail Halis, Medya Sanat Merkezi'nin 2013'te Eyüp'te Bahariye Mevlevihanesi'nde kurulduğunu ve 2017 yılından itibaren de "Dijital Medya Okulu", "Belgesel Okulu" ve "Senaryo Atölyesi" gibi eğitim programlarına imza attığını söyledi.

Halis, filmi ilk kez izlediğini belirterek, "Gazeteciliğin bütün ekosisteminde maalesef yalan, gerçek ve adalet kavramı sürekli olan kavramlardır. Film de bizi bu kavramlara yüzleştirdi." şeklinde konuştu.

Yeter ise gazetecilik mesleğinin gösteri kültürü üzerine kurulu olduğunu anlatarak, "Bütün hikaye ismimizin gazetede ya da dergide yayınlanması çünkü, gazetecilerin motivasyon kaynakları isimlerin görünüyor olması oluyor. Bir süre sonra bu beraberinde tutunmanın bir aracı haline dönüşüyor. İsminiz yoksa sektörde yoksunuz, piyasada yoksunuz anlamına geliyor." diye konuştu.

Sosyal medyanın her vatandaşı muhabire dönüştürdüğüne işaret eden Yeter, gazeteciler gibi sosyal medya kullanıcılarının da gücünü görünür olmaktan, görünür kalmaktan aldığını dile getirdi.

Yeter, filmde yalan haber yapan karakterin şizofreni hastası olduğunu ifade ederek, "Tabii filmde yalan haberi tespit edecek kadar süreye sahibiz ancak gerçek hayatta bunu doğrulamak zaman alabiliyor ve hedefine ulaşıyor. Gerçek hayatta da uydurma haber yapan platformlar var. Yalan haberin en büyük alıcısı ise bunların eğlendirici tarafından mutlu olan okurlar. Okurlar bu noktada bilinçli olursa daha ciddi mecralar ve habercilik görebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gazeteci ve sinemacıların misafir edildiği, moderasyon usulüyle yapılan MSM Film Okumaları'nda Hollywood'dan Rusya'ya, Afrika'dan İran'a, Bollywood'dan Türkiye'ye uzanan geniş bir yelpazede film listesi oluşturuldu.

Etkinlik, iki haftada bir Akademi Beyoğlu'nda düzenlenecek.

(AA)

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