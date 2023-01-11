Ahde Vefa resim sergisi açıldı

Ressam Gülten Demir Bilen'in eserlerinden oluşan Ahde Vefa Fotoblok Resim Sergisi, Başakşehir Kaymakamlığında açıldı. Sanatçı Bilen, "Ahde vefa kavramıyla ilgili çalışmak; köklerimizi, geleneğimizi, tarihimizi hatırlamak, hatırlatmak açısından önemli. Bu sergiyi özellikle gençlerimizin gezmesini, yetişkinlerin de gezerek hatırlamasını önemsiyorum" dedi.

Başakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHADER) tarafından düzenlenen resim sergisi, Başakşehir Kaymakamlığı'nın destekleriyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin bu yılki şiarı olan "Ahde Vefa İle" kavramından esinlenerek düzenlenen sergide; yağlı boya, akrilik ve suluboya teknikleriyle çalışılmış özgün eserlerin üzerine ahde vefa kavramının çalışıldığı 27 eser bulunuyor. Bir hafta boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan sergi daha sonra İstanbul'daki farklı mekanların yanı sıra Anadolu'da da açılacak.

Ahde vefa insanlık sözümüz

Serginin açılışında konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Ahde vefa bizim başta bir insan olarak Allah'a verdiğimiz, ardından Peygamberimize biat ettiğimiz ve tüm insanlığa olan sözümüzdür" dedi. İnsan olarak rabbine karşı vazifelerini bilerek iyi bir kul, iyi bir ümmet ve iyi bir insan olmanın yolunun ahde vefalı olmaktan geçtiğini kaydeden Ceylan, "Biz eğitim ve gençlik üzerine çalışmalar yapan bir dernek olarak, gençlerimizin de vefa duygusu ile yetişmesini, geleneğini ve köklerini bilerek, bu damardan beslenerek geleceğe hazırlanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Topluma karşı vefa

Serginin hazırlanması ve açılmasını planlayan BİHADER Başkanı Enes Abdurrahman Hibe de Peygamber Efendimizin vefanın en büyük örneklerinden biri olduğunu, hayatının her döneminde tüm insanlara karşı bu duyguyla hareket ettiğini söyledi. Hibe, "İbadet Allah'a vefa, Peygamberimizin sünnetine sarılmak Resullullah'a vefa, toplumsal olarak görevlerimizi yerine getirmek de yaşadığımız topluma karşı vefadır. İnşallah bu başlık altında okullarımızda, gençlerimizle de çalışmalar yapacağız. Bu sergiyi de gençlerimizle ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kavramları neden işlemeyelim?

Sergide yer alan eserlerini, daha önce çalışılmış orijinal eserleri üzerine ahde veda kavramlarını tasarlayarak oluşturduğunu belirten sanatçı Gülten Demir Bilen, "Daha önce de 'adalet ve merhametle' kavramıyla çalışmıştım. Ardından bu fikir ortaya çıktı" dedi. Çalışmalarında çağdaş sanat anlamında yaptığı eserleri mutlaka bir gelenekle ilişkilendirdiğine dikkat çeken Bilen, "Bu minvalde ahde vefayı da entegre etmek istedim. Bu bana tabi ki büyük bir heyecan ve mutluluk verdi. Kavramları neden işlemeyelim? Benim sanat anlayışımda kavramları çalışmak, felsefi işler yapmak var. Bu tarz çalışmalarla sanatımı ortaya koymaya çalışıyorum" diye konuştu.

Gülten Demir Bilen kimdir?

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim Bölümünü dereceyle bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü tamamladı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Resim Anasanat Dalında yüksek lisansını sürdüren Bilen, eğitim sürecinde başta resim olmak üzere, fotoğraf ve geleneksel sanatlar alanlarında çalışmalar yaptı. Sanat felsefesinin temelinde değerler ve gelenek olan bir çağdaş sanata inanıyor. ÖNDER Yönetim Kurulu üyeliği ve çeşitli sanat platformları üyelikleri olan Bilen, gönüllü eğitim ve sanat faaliyetlerinde yer alıyor.