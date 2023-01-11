VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifinde tarih belli oldu
Ahde Vefa resim sergisi açıldı
Bilişim Vadisi Firmaları CES 2023'te ürün ve teknolojilerini sergiledi
Almanya'da polis çevre aktivistlerini maden köyünden tahliye etmeye hazırlanıyor
Sedat Peker suç örgütü davasından ayrılan cinayet dosyasında gerekçeli karar açıklandı
DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İmamoğlu'nun metroyla ilgili sözlerine sert tepki
Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor
Günümün çoğu spor!
Büyük İskender rolüne aday!
Hudut kartalları 5'i terörist 8 kişiyi yakaladı
İşsizlik Sigortası Fonu 2022'yi 124 milyar lirayla kapattı
Türkiye'de 2022'de yaklaşık 3,5 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Türkiye'den kritik hamle: Rus ve Ukraynalı yetkililer bir araya geldi
Türkiye yeşil hidrojen üretiminde hedeflerini belirliyor
Muğla'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
YÖK'ten üniversitelerde programlar arası yatay geçiş koşullarına yeni düzenleme
Brezilya'da eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı
Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için Yargıtayda 16 Ocak'ta seçim yapılacak
İnşaat maliyet endeksi Kasım 2022'de aylık bazda yüzde 1,17, yıllık yüzde 103,47 arttı
CREA: AB'nin petrol ambargosu, Rusya'ya günde 160 milyon avro kaybettiriyor
Bakan Varank, Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini açıkladı
Cep telefonu satışlarında 12 bin lira üzeri ürünler için 3 ay vade yapılabilecek
Ego barışı
11 Ocak 2023 Çarşamba 12:39:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 12:39:00

Ahde Vefa resim sergisi açıldı

ABONE OL

Bu sergi sadece yağlı boya, akrilik ve suluboya yöntemleriyle yapılan resimleri içermiyor. Bu yöntemlerle yapılan tabloların üzerine “Ahde vefa” kavramı işlenerek aynı isimle bir sergi açıldı. Ressam Gülten Demir Bilen, felsefeyi ve kavramlarla çalışmayı sevdiğini aktarıyor.

Ressam Gülten Demir Bilen'in eserlerinden oluşan Ahde Vefa Fotoblok Resim Sergisi, Başakşehir Kaymakamlığında açıldı. Sanatçı Bilen, "Ahde vefa kavramıyla ilgili çalışmak; köklerimizi, geleneğimizi, tarihimizi hatırlamak, hatırlatmak açısından önemli. Bu sergiyi özellikle gençlerimizin gezmesini, yetişkinlerin de gezerek hatırlamasını önemsiyorum" dedi.

Başakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHADER) tarafından düzenlenen resim sergisi, Başakşehir Kaymakamlığı'nın destekleriyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin bu yılki şiarı olan "Ahde Vefa İle" kavramından esinlenerek düzenlenen sergide; yağlı boya, akrilik ve suluboya teknikleriyle çalışılmış özgün eserlerin üzerine ahde vefa kavramının çalışıldığı 27 eser bulunuyor. Bir hafta boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan sergi daha sonra İstanbul'daki farklı mekanların yanı sıra Anadolu'da da açılacak.

Ahde vefa insanlık sözümüz

Serginin açılışında konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Ahde vefa bizim başta bir insan olarak Allah'a verdiğimiz, ardından Peygamberimize biat ettiğimiz ve tüm insanlığa olan sözümüzdür" dedi. İnsan olarak rabbine karşı vazifelerini bilerek iyi bir kul, iyi bir ümmet ve iyi bir insan olmanın yolunun ahde vefalı olmaktan geçtiğini kaydeden Ceylan, "Biz eğitim ve gençlik üzerine çalışmalar yapan bir dernek olarak, gençlerimizin de vefa duygusu ile yetişmesini, geleneğini ve köklerini bilerek, bu damardan beslenerek geleceğe hazırlanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Topluma karşı vefa

Serginin hazırlanması ve açılmasını planlayan BİHADER Başkanı Enes Abdurrahman Hibe de Peygamber Efendimizin vefanın en büyük örneklerinden biri olduğunu, hayatının her döneminde tüm insanlara karşı bu duyguyla hareket ettiğini söyledi. Hibe, "İbadet Allah'a vefa, Peygamberimizin sünnetine sarılmak Resullullah'a vefa, toplumsal olarak görevlerimizi yerine getirmek de yaşadığımız topluma karşı vefadır. İnşallah bu başlık altında okullarımızda, gençlerimizle de çalışmalar yapacağız. Bu sergiyi de gençlerimizle ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kavramları neden işlemeyelim?

Sergide yer alan eserlerini, daha önce çalışılmış orijinal eserleri üzerine ahde veda kavramlarını tasarlayarak oluşturduğunu belirten sanatçı Gülten Demir Bilen, "Daha önce de 'adalet ve merhametle' kavramıyla çalışmıştım. Ardından bu fikir ortaya çıktı" dedi. Çalışmalarında çağdaş sanat anlamında yaptığı eserleri mutlaka bir gelenekle ilişkilendirdiğine dikkat çeken Bilen, "Bu minvalde ahde vefayı da entegre etmek istedim. Bu bana tabi ki büyük bir heyecan ve mutluluk verdi. Kavramları neden işlemeyelim? Benim sanat anlayışımda kavramları çalışmak, felsefi işler yapmak var. Bu tarz çalışmalarla sanatımı ortaya koymaya çalışıyorum" diye konuştu.

Gülten Demir Bilen kimdir?

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim Bölümünü dereceyle bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü tamamladı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Resim Anasanat Dalında yüksek lisansını sürdüren Bilen, eğitim sürecinde başta resim olmak üzere, fotoğraf ve geleneksel sanatlar alanlarında çalışmalar yaptı. Sanat felsefesinin temelinde değerler ve gelenek olan bir çağdaş sanata inanıyor. ÖNDER Yönetim Kurulu üyeliği ve çeşitli sanat platformları üyelikleri olan Bilen, gönüllü eğitim ve sanat faaliyetlerinde yer alıyor.

Etiketler : ressam gülten demir bilen resim sergisi
Sahte olduğu ortaya çıktı

Sahte olduğu ortaya çıktı
Fuat rolünün karakterini sevmiş

Fuat rolünün karakterini sevmiş
2023 aşk yılı olsun!

2023 aşk yılı olsun!
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş

14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş
Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı

Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı
Enerjik Keremcem

Enerjik Keremcem
Neyzen'e devam

Neyzen'e devam
‘Veda Mektubu'na güçlü kadro

‘Veda Mektubu'na güçlü kadro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX