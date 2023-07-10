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10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:41:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:41:00

Afyonkarahisar'da temel kazısında lahit bulundu

Kaynak: AA

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bina temeli kazısında antik döneme ait olduğu değerlendirilen kırık lahit bulundu.

Dinar-Denizli kara yolunun 10. kilometresi Aktoprak mevkisindeki Galericiler Sitesi inşaatı için temel kazıldığı sırada, kepçe operatörü kırık lahde rastladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü ile jandarma ekipleri gönderildi.

Ekiplerin incelemesi sonucu, jandarma gözetiminde kırık lahit parçaları alandan alınarak ilçedeki depoya konuldu.

Etiketler : Dinar-Denizli Dinar-Denizli kara yolu Aktoprak mevkisi
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