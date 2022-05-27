Adıyaman izlenimleri

İtiraf etmeliyim, Adıyaman'ı görmeden önce, etrafını çevreleyen büyük şehirlerin gölgesinde kalmış, enerjisi düşük, az gelişmiş bir 'köykent' bekliyordum.

Lakin gördüklerim beni şaşırttı.

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Adıyaman, pek çok Anadolu kentini geride bırakacak özellikte, yaşanabilir güzellikte, rahat ve huzurlu bir şehir.

Yeşil alanları, ferah yapılaşması, büyük düşünülmüş, yenilenmiş kamu binaları ve sivil mimarisiyle şehrin çehresi modern ve zengin bir görünüm arz ediyor.

Şunu söyleyeyim; Adıyaman Belediyesi'nin 2022'den 2023'e kadar yapacağı yatırım miktarı 2 milyar TL.

Hayat sakin ve kendi halinde akıp gidiyor Adıyaman'da. Bir değil, pek çok kişiden duyduğumu söylüyorum; buraya gelen memur kesimi (emekli olduktan sonra da) şehirde kalmak istiyormuş.

Kötü olan ise şu: Sadece buraya mahsus bir durum olmamakla birlikte, Adıyaman'ın en verimli toprakları, birinci sınıf tarım arazileri uzun zaman önce imara açılmış ve yeni Adıyaman, bir zamanlar en kaliteli mercimeğin, tahılın yetiştiği uçsuz bucaksız ovalar üzerinde genişliyor.

Son yıllarda tarım arazilerinin imara açılmaması konusunda gerekli yasal önlemler alınıyor bildiğim kadarıyla, ancak epey hoyrat davranmışız zamanında... Zararın neresinden dönülse kardır diyerek Adıyaman'da bulunma sebebimize gelince...

Adıyaman bugünlerde iki önemli kültür etkinliğine ev sahipliği yapıyor; bu yıl ilki düzenlenen Adıyaman Kitap Fuarı'ndan önceki yazımızda bahsetmiştik.

İlki yapılan bir başka etkinlik de Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları...

Bu güzel ilimizdeki gastronomi faaliyetime (ülkemizi uluslararası platformlarda da temsil etmiş olan) şef Mehmet Sait Önder'in elinden çıkan lezzetli mi lezzetli kapalı Hıtap pidesiyle başladım.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut'un eteklerinde yapılan gastronomi buluşmalarına Türkiye, Lübnan, İran ve İtalya'dan şefler katıldı; her biri kendi ülke mutfağından lezzetler sundu.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak konukları yalnız bırakmadı.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Bereket ile sohbet ediyoruz. Adıyaman'ın ilk beş favori yemeğini soruyorum. Damak tadı herkese göre değişmekle birlikte işte öne çıkan o yemekler.

-Ağır ateşte pişirilen, etli ve sebzeli bir güveç türü olan Tava yemeği.

-İçli ve çiğ köfte

-Hıtap

-Meyir çorbası/Şorb-ı Meyri. (Zeyrat Aşı ya da Ziyaret Aşı da deniyor. Dilekleri

kabul olanların türbe ve ziyaretlerde pişirdikleri bir tür etli pilav.)

-Kel Köfte

Kel köfte adı ilgimi çekti; Mehmet Bereket hikayesini anlattı:

Bundan 35-40 yıl öncesine kadar evde kalmış kızlar, anneleri ile birlikte yedi cuma gecesi üst üste Çarşı Cami ve Sıratut Camilerindeki türbelere gider, bahtlarının açılması için dua ederlermiş. Duası kabul olan kızlar ve aileleri, cuma geceleri yatsı namazı çıkısında bu iki caminin avlusu ve dış kapısında, fındıktan irice olan 'kel köfte' (kel künefe de denilir) dağıtırmış.

Bu bir kültür aslında ve Anadolu'nun dört bir yanından böyle güzel adetler, hikayeler fışkırıyor.

Bilinenin aksine Adıyaman çiğ köfteden ibaret değil; diğer il mutfaklarında olmayan,40-50 çeşit tencere yemeği var. Tek eksiği, ev sofralarındaki bu zenginliği ticari hayata kazandırabilmek...

Derken, öğreniyoruz ki Adıyaman mutfağının tanıtımına katkı verecek olan merkezin projesi hazırlanmış...

Nemrut Dağı başta olmak üzere, Perre Antik Kenti, Cendere Deresi, Adıyaman Kalesi ve adeta bir pastoral senfoniyi andıran, göz alabildiğine uzanan sarı-yeşil ovalarıyla turist kafilelerinin güzergâhındaki Adıyaman'da oteller, konaklama mekanları dolup dolup boşalıyor bugünlerde.

Öyle ki kitap fuarına katılacak konuklar için dahi otellerde yer bulmakta zorlanılmış.

Toprağın altı ve üstüyle katman katman medeniyetler beşiği olan vatanımızın kıymetini bilelim.

BEDİR ACAR