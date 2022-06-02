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02 Haziran 2022 Perşembe 10:49:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 10:49:00

'Adamlar' bilim kurgu ve gerilim sevenlerle buluşacak

Kaynak: AA

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Jessie Buckley'nin başrolünde yer aldığı "Adamlar", yaşadığı travmatik olayın etkisinden kurtulabilmek için İngiltere taşrasında bir ev kiralayan Harper'ın, burada başından geçenleri anlatıyor.

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Alex Garland'ın yönetmenliğini yaptığı, Jessie Buckley, Rory Kinnear, Gayle Rankin ve Paapa Essiedu'nun rol aldığı "Adamlar" izleyici ile buluşacak.

Bilim kurgu unsurları taşıyan gerilim türündeki film, yaşadığı travmatik olayın etkisinden kurtulabilmek ve iç huzurunu bulabilmek için İngiltere taşrasında bir ev kiralayan Harper'ın, burada başından geçen korku dolu olayları anlatıyor.

"Karanlık Madde"

Ahmet Yıldırım, Nihan Aşıcı, Orkun Olgar, Ahmet Pınar ve Dilek Serbest'in başrollerinde oynadığı "Karanlık Madde", İman Tahsin tarafından sinema perdesine taşındı.

Macera ve gerilim türündeki film, Aladağlar'da bir grup maceracının çıktığı yolculuk ile evrende hala gizemini koruyan unsurlardan biri olan karanlık maddenin kesiştiği bir hikayeyi odağına alıyor.

"Şimdi Yandık"

Ersin Korkut, Murat Akkoyunlu, İrfan Kangı, Orçun Kaptan ve Uğur Serhan'ın başrollerinde oynadığı "Şimdi Yandık", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Onur Aldoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği film, aynı evde birlikte yaşayan üç adamın başından geçenleri konu ediniyor.

"Yola Devam"

Panah Panahi'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, 2021'de Cannes Film Festivali'nde yarışan "Yola Devam" bir yol hikayesini anlatıyor.

İran yapımı filmde Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak ve Amin Simi rol alıyor.

"Yakari"

Toby Genkel ve Xavier Giacometti'nin birlikte yönettiği haftanın animasyonu "Yakari", vahşi bir at ile yola koyulan küçük bir çocuğun başından geçenleri konu ediniyor.

TRT'nin ilk çizgi filmlerinden ve yayınlandığı dönem büyük ilgi gören yapım, macera dolu hikayesiyle beyaz perdede yeniden hayat buluyor.

Haftanın yerli korku filmleri

Tuğba Duygu, Ayce İşözen, Demet Erdem ve Cihangir Şeşen gibi isimlerin yer aldığı "Arınma Seansı" ile Burak Çelik'in yönetmenliğini yaptığı korku filmi serisi "Semur 3: Kıyamet-i Cin" haftanın yerli korku filmleri olarak vizyonda yerini alacak.

Etiketler : 7 film vizyona girecek. Haftanın yerli korku filmleri TRT
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