VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
500 liralık banknot mu geliyor? Bakan Nebati açıkladı
Bakan Kurum açıkladı! Kira ve konut fiyatları düşecek
Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
Orman yangınlarına ilk müdahale 15 dakikada yapılıyor
Türkiye 2011'den bu yana 9 bin yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etti
Tartışmaların odağındaki ada: Tayvan
ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 37'ye çıktı
Barem Ambalaj Halka Açılıyor
İAR ile TCMB'den yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik iş birliği
Fredrik Midtsjö Galatasaray'da
Süper Lig'in gol raporu
ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti
QUA Granite'ten 90 dakikada Hızlı ve Seri Üretim
İran'dan ABD'ye rest: Kararlı ve hızlı yanıt vereceğiz
Enerjiye de "koridor" modeli
Tosuncuk ne kadar vurgun yaptı?
Önce ABD şimdi de İngiltere! Tayvan krizi büyüyor
Türkiye'den ABD'ye F-16 çağrısı
"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz"
Öldürüldüğünü doğruladı
Sera'dan ‘Buraya Kadar'
Çeşme'de ‘Ev'lendi
Tuba bile iyi oynuyor
Aleyna için direğe tırmandılar
02 Ağustos 2022 Salı 11:14:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 11:14:00

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde lavanta hasadına katıldı.

Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali'nde konser vermek için dün kente gelen Della Miles, ilçede oluşturulan lavanta vadisinde Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile lavanta topladı.

Etkinlikte Gürbüz ile şarkı seslendiren Miles, vadi hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Gürbüz, yaptığı açıklamada, ABD'li şarkıcıyı Elbistan'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, güzel bir festivali geride bıraktıklarını ifade etti.

Vadide yetiştirilen lavantaların ilerleyen zamanda kent ekonomisine ciddi katkıları olacağını aktaran Gürbüz, şunları kaydetti:

"Festival boyunca en çok izlenen sanatçılardandı, sahnesi muhteşemdi. Zaten çok söze gerek yok, o bir dünya yıldızı. Festival sonrası bir gününü de bizimle geçirip, kültürel değerlerimizle ilgilendiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Elbistan'da endüstriyel üretim yapmayı hedefliyoruz. Della Miles'a kırmayarak lavantanın tanıtımı noktasında da bizlerle beraber olduğu için çok teşekkür ediyorum."

Miles da Elbistan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatarak, lavantadan üretilen kozmetik ürünleri kullandığını ve lavantayı çok sevdiğini kaydetti.

Etiketler : Aşık Mahzuni Şerif Miles Festival ABD
Saf Kalpli Tuğçe!

Saf Kalpli Tuğçe!
Siyahlar içinde

Siyahlar içinde
Sevgilisinin doğum gününde kural bozdu

Sevgilisinin doğum gününde kural bozdu
Boğaz'da unutulmaz konser akşamı

Boğaz'da unutulmaz konser akşamı
Korumasız geziyorum

Korumasız geziyorum
Firuze sınır tanımıyor

Firuze sınır tanımıyor
Diziye başlamadan veda etti

Diziye başlamadan veda etti
Bembeyaz bir 'Deniz'

Bembeyaz bir 'Deniz'
Boz Ailesi klipte buluştu

Boz Ailesi klipte buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX