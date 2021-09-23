9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın Jüri Başkanı belli oldu!

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23 Eylül 2021 Perşembe 14:40:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 14:40:00

9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Reis Çelik oldu

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Bu yıl dokuzuncu kez sinemaseverleri bir araya getirecek olan Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Reis Çelik üstlenecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ve TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanı açıklandı. Yarışma jürisine bu yıl Işıklar Sönmesin, Hoşçakal Yarın, Mülteci, Lal Gece ve Ölü Ekmeği filmlerinin yönetmeni Reis Çelik başkanlık edecek.

1994 yılında gazetecilik ve televizyonculuk çalışmalarına son vererek tamamen sinemaya yönelen Çelik, 1995 yılında Işıklar Sönmesin'le ilk uzun metrajını çekti. Işıklar Sönmesin filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde Bilge Olgaç Özel Ödülü'nü kazanan Çelik, 1998'de Hoşçakal Yarın'ı çekti. Daha sonra sırasıyla İnat Hikayeleri, Mülteci, İnadına Film, Lal Gece ve Ölü Ekmeği adlı filmleri yönetti.

Lal Gece filmi, Berlin Uluslararası Film Festivali "Generation 14plus" bölümünde Kristal Ayı ödülü, Uluslararası Würzburg Film Festivali'nde En İyi Film ödülü ve Brüksel Uluslararası Bağımsız Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Film ödüllerinin sahibi oldu. Yönetmenin son çektiği Ölü Ekmeği filmi ise dünya prömiyerini 32.Tokya Film Festivali'nde yaptı. Fotoğrafçılık konusunda ki çalışmalarını ise aralıksız sürdüren Çelik, birçok ülkede fotoğraf sergileri açtı. Yönetmenlik ve senaristliğinin yanı sıra Mülteci filmiyle yapımcılık da yapan Reis Çelik, 2012 yılından bu yana Film Yönetmenleri Derneği başkanlığını yürütmektedir.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Verilecek Ödüller

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmler 100.000 TL'lik En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü için jüri karşısına çıkarken yarışmada ayrıca 50.000 TL'lik En İyi İlk Film, 20.000 TL'lik En İyi Yönetmen, 15.000 TL'lik En İyi Kadın Oyuncu, 15.000 TL'lik En İyi Erkek Oyuncu, 10.000 TL'lik En İyi Senaryo, 10.000 TL'lik En İyi Sinematografi ve 10.000 TL'lik En İyi Kurgu ödülleri yer alıyor. Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından, bir filmin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla 10.000 TL'lik FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü ile Fim Yönetmenleri Derneği tarafından FİLM – YÖN En İyi Yönetmen Ödülü de veriliyor.

9. Boğaziçi Film Festivali 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festival hakkında detaylı bilgi ve başvuru süreçleri www.bogazicifilmfestivali.com üzerinden gerçekleştirilebilir.

Etiketler : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı
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