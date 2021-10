9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri belli oldu

Festivalde "Altın Yunus" için yarışacak filmler açıklandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" için 10 Film Yarışacak!

Yönetmen ve senarist Reis Çelik'in başkanlık edeceği jürinin karşısına çıkacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Emre Kayiş'in bir hayvanat bahçesi müdürünün, kurumun özelleştirmesini önlemek amacıyla verdiği mücadeleyi anlatan, dünya prömiyerini 46. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan ve festivalde FIPRESCI Ödülü alan ilk uzun metrajı "Anadolu Leoparı", Semih Kaplanoğlu'nun geçimini babasının meyve bahçesinden sağlayan bir adamın, arazisinin ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışmasıyla gelişen olayları konu alan ve dünya prömiyerini 74. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde yapan "Bağlılık Hasan", Sinan Sertel'in kendini kahraman hisseden bir gencin üstün özelliklerini keşfetmeye çalışıp ölen babasını geri getirme çabasını anlatan "İçimdeki Kahraman", Selman Nacar'ın geçirdiği iş kazasının ardından vicdani bir hesaplaşmaya giden bir adamın hikâyesini konu alan ve dünya prömiyerini 69. San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nin "New Directors" bölümde yapan ilk uzun metrajı "İki Şafak Arasında", Cemil Ağacıkoğlu'nun eski polis memuru olan Hasan'ın meslekten atılması için kendisine tuzak kurduğunu düşündüğü eski arkadaşı Yahya ile olan hesabını konu edinen "Kafes", Erkan Tahhuşoğlu'nun birlikte yaşamak zorunda kalan birbirlerinden farklı karakterlere sahip iki kardeşin hikayesini anlatan "Koridor", Muhammet Çakıral'ın dar gelirli bir profesyonel futbolcu olan Semih'in yaşadığı sosyo-ekonomik travmaları ve çaresizliğini konu alan "Lacivert Gece", Ferit Karahan'ın şehirden uzakta, yatılı bir okulda okuyan Yusuf'un bir anda rahatsızlanan arkadaşı Memo'yu hastaneye götürme talebinin okul yönetimi tarafından zamanında kabul görmemesi ve yoğun kar yağışıyla yolların kapanmasıyla birlikte gelişen olayları konu edinen, 71. Berlin Film Festivali'nin "Panorama Bölümü"nde yarışıp FIPRESCI Ödülü alan "Okul Tıraşı", Ahmet Toklu'nun, semtinde basketbol oynayabilecekleri bir alan olmayan Ahmet'in bu engeli ortadan kaldırmak için bir yol bulmaya çalışmasını hikayeleştiren ve dünya prömiyerini 51. Giffoni Film Festivali'nde yapan "Pota" ve Aydın Orak'ın Diyarbakır'ın yakıcı yaz sıcağı altında yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp havuzuna girme mücadelesini anlatan ve dünya prömiyerini 37. Varşova Film Festivali'nin "Competiton 1-2" bölümünde yapacak olan "Sabırsızlık Zamanı" isimli filmleri yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 2 Türkiye Prömiyeri

9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerden "Pota" ve "Sabırsızlık Zamanı" Türkiye prömiyerlerini festivalde yaparken "Anadolu Leoparı", "Bağlılık Hasan", "İçimdeki Kahraman", "İki Şafak Arasında", "Kafes", "Koridor", "Lacivert Gece" ve "Okul Tıraşı" filmleri ise İstanbul'da ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez Akli Film'in katkılarıyla verilecek olan En İyi İlk Film Ödülü için ise "Anadolu Leoparı", "İki Şafak Arasında" ve "Pota" yarışacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenecek olan 9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlerden bir tanesi 100.000 TL'lik En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü'nün sahibi olacak. Yarışmada 20.000 TL'lik En İyi Yönetmen, 15.000 TL'lik En İyi Kadın Oyuncu, 15.000 TL'lik En İyi Erkek Oyuncu, 10.000 TL'lik En İyi Senaryo, 10.000 TL'lik En İyi Sinematografi ve 10.000 TL'lik En İyi Kurgu dallarında da ödüller dağıtılıyor. Ayrıca festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında yer alan filmlerden birine FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği) tarafından 10.000 TL'lik En İyi Yapımcı Ödülü takdim edilecek.

