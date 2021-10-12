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12 Ekim 2021 Salı 16:48:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 17:07:00

9. Boğaçiçi film festivali başlıyor

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9. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış filmi, Danis Tanovic'in dünya prömiyerini 27. Saraybosna Film Festivali'nde yapan “Not So Friendly Neighbourhood Affair”, kapanış filmi ise başrolünde Benedict Cumberbatch'in rol aldığı “The Electrical Life Of Louis Wain”!

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Boğaziçi Film Festivali'nin merakla beklenen açılış ve kapanış filmleri belli oldu.

Festival Açılışını Oscar Ödüllü Bosnalı Yönetmen Tanovic ile Yapıyor!

9. Boğaziçi Film Festivali açılışını, Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in 27. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdiği "Not So Friendly Neighbourhood Affair" filmiyle yapacak.

İlk uzun metraj filmi No Man's Land ile 'En İyi Uluslararası Film' dalında hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan yönetmen Danis Tanovic'in Saraybosna'da geçen son filmi, "Not So Friendly Neighbourhood Affair", izleyiciyi zorlu bir pandemi yılının ardından toparlanmaya çalışan tarihi şehre davet ediyor. Film, Zagrebli bir kadının şehirdeki en iyi kebabı yemek için gelmesini ve yapılan zararsız ve küçük bir jestin birçok kişinin iş ve özel hayatının altüst olmasına neden olmasını anlatıyor. Konusuyla dikkatleri üzerine çeken film, Türkiye prömiyerini festivalin açılış töreninin ardından yönetmen Danis Tanovic'in katılımıyla yapacak.

Festivalin Kapanış Filmi; "The Electrical Life Of Louis Wain"

9. Boğaziçi Film Festivali kapanışını ise 29 Ekim'de başrollerinde Benedict Cumberbatch ve Claire Foy'un yer aldığı, yönetmenliğini Will Sharpe'nin yaptığı "The Electrical Life Of Louis Wain" filmi ile yapacak. Eğlenceli, hatta bazen psikedelik tarzdaki resimleriyle toplumdaki kedi algısına tümüyle farklı bir bakış açısı getiren egzantrik İngiliz sanatçı Louis Wain'in sıradışı hayat hikayesini anlatan film, seyirciyi 1800'lerin sonundan 1930'lara doğru bir zaman yolculuğuna çıkartıyor. Dünya prömiyerini 48. Telluride Film Festivali'nde yaptıktan sonra Toronto Film Festivali'nde de gösterilen film, Louis Wain'in dünyanın "elektrik yüklü" gizemlerini çözmekle meşgul olurken bir yandan da kendi hayatını ve eşi Emily Richardson'la yaşadığı büyük aşkı anlatıyor.

Biletler Yarın Mobilet'te!

Film gösterimlerinin fiziki olarak Atlas 1948 ve Kadıköy sinemalarında gerçekleşeceği 9. Boğaziçi Film Festivali, biletleri yarın satışa sunuluyor. Festival biletleri 13.00 ve 16.00 seansları için 10 TL, 18.30 ve 21.00 seansları için 15 TL, kısa film gösterimleri ise 5 TL'den satışa sunulacak. Yarın satışa sunulacak festival biletleri mobilet.com'dan alınabilecek.

Covid-19 Önlemleri Hakkında Önemli Bilgi

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.

Etiketler : film festival boğaziçi
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