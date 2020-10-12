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12 Ekim 2020 Pazartesi 13:05:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 13:07:00

8. Boğaziçi Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasında Yer Alan Filmler Açıklandı

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8. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü için yarışacak 10 film açıklandı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler belli oldu. Birçok uluslararası festivalde yarışan ve ödül alan iddialı filmlerden oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl farklı ülkelerden 10 film yer alıyor.

“Altın Yunus” İçin Yarışacak 10 Film

Bu yıl 10 filmin jüri karşısına çıkacağı Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda; Manijeh Hekmat’ın İranlı bir müzik grubunun şarkı yarışmasına katılmak için başkent Tahran’a uzanan zorlu yolculuğunu anlatan ve prömiyerini 45. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan filmi “Bandar Band”, Pjer Zalica’nın 17 yıl aradan sonra yönettiği ve Eski Yugoslavya çevresinde dağılmış geniş bir ailenin miras için girdiği tartışmayı konu alan filmi “Focus, Grandma”, Ensar Altay'ın yalnız ölenlerin evlerini temizleyen Norihito’yla dünyada var olmak için kendine sebep arayan Yaşlı Muramatsu’nun hikayesini bir Japon fenomeni üzerinden anlatan ve dünya prömiyerini 8. Boğaziçi Film Festivali’nde gerçekleştirecek belgeseli “Kodokushi”, Chiara Bellosi’nin İtalyan Adliyesi’ndeki iki suçlunun hikayesini anlattığı ve 70. Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştiren ilk uzun metrajı “Ordinary Justice”, Ahmet Sönmez’in yüksek fonksiyonlu otizmli bir babayla “normal” oğlunun hikayesine odaklanan ve dünya prömiyerini 8. Boğaziçi Film Festivali’nde gerçekleştirecek filmi “Sadece Farklı”, Svetla Tsotsorkova’nın Bulgaristan’daki bir anne ile iki kızının hayatta kalma mücadelesini anlatan ve prömiyerini yaptığı 67. San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde Mansiyon Ödülü kazanan filmi “Sister”, Jing Wang’in SARS virüsü sonrası Çin’deki sağlık sektörünü bir gazeteci üzerinden anlattığı, Jia Zhang-Ke’nin yapımcısı olduğu ve 77. Venedik Film Festivali’nde görücüye çıkan ilk filmi “The Best is Yet to Come”, Ru Hasanov’un satranç ustası Seymour’un yalnız ve karamsar dünyasını anlattığı ve dünya prömiyerini 26. Saraybosna Film Festivali’nde yapan filmi “The Island Within” ve Jeanette Nordahl’ın annesinin ölümünden sonra teyzesi ve üç oğluyla yaşamak zorunda kalan Ida’nın hikayesine odaklanan ve dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Panorama seçkisinde yapan ilk filmi “Wildland” Antoneta Kastrati'nin Kosovalı bir kadının hamile kalma baskısı altında savaş döneminden gelen travmalarıyla yüzleştiği ve dünya prömiyerini 44. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren ilk uzun metraj filmi "Zana" filmleri yarışacak.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin tümü Türkiye prömiyerlerini 8. Boğaziçi Film Festivali’nde gerçekleştirirken; Sadece Farklı ve Kodokushi dünya prömiyerini festivalde gerçekleştiriyor.

En İyi Uluslararası Filme 50.000 TL Ödül!

Yönetmen, senarist ve yapımcı Joanna Kos-Krauze’nin jüri başkanı olduğu Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeleri arasında yönetmen Ismet Sijarina, Kazakistan Sinema Merkezi Başdanışmanı, yapımcı Anna Katchko, 7. Boğaziçi Film Festivali’nde “Homeward” ile En İyi Film Ödülü’nü kazanan Nariman Aliyev, FIPRESCI Üyesi ve Pula Film Festivali Artistik Direktörü Zlatko Vidackovic bulunuyor.

Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmlerden bir tanesi 50.000 TL’lik En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü’ne uzanırken; yarışmada 15.000 TL’lik En İyi Yönetmen, 10.000 TL’lik En İyi Kadın Oyuncu, 10.000 TL’lik En İyi Erkek Oyuncu ve 10.000 TL’lik Jüri Özel Ödülü olmak üzere toplam 5 kategoride 95.000 TL’lik ödül dağıtılacak.

8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

8. Boğaziçi Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri

Bandar Band – Manijeh Hekmat, İran

Focus, Grandma – Pjer Zalica, Bosna-Hersek

Kodokushi – Ensar Altay, Türkiye

Ordinary Justice – Chiara Bellosi, İtalya

Sadece Farklı – Ahmet Sönmez, Türkiye

Sister – Svetla Tsotsorkova, Bulgaristan

The Best is Yet to Come – Jing Wang, Çin

The Island Within – Ru Hasanov, Azerbaycan

Wildland – Jeanette Nordahl, Danimarka

Zana - Antoneta Kastrati, Kosova

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