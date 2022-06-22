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22 Haziran 2022 Çarşamba 10:18:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 10:18:00

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneğince düzenlenen 6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, "Mavi Caz" temasıyla başladı.

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde gerçekleştirilen festivalde, Mavi Caz Fotoğraf Sergisi açıldı, ardından İtalyan Nino Rota Ensemble Grubu konser verdi.

Ankara ve Bodrum Caz Festivalleri Direktörü Pınar Gürer, festival açılışında yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle zor zamanlardan geçildiğini, yeniden keyifle ve mutlulukla bir arada olmanın çok güzel olduğunu ifade etti.

Bu yılın temasının "Mavi Caz" olduğunu dile getiren Gürer, "Bu yıl iklim krizine dikkat çekmek istedik. Bodrum'a en çok mavi yakışır diyoruz. Bodrum'un mavi kıyılarını sonuna kadar korumasını arzu ediyoruz. Mavi notalarda hüzünlü caz tınılarını yansıtacağız." dedi.

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü ile Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde 30 Haziran'a kadar devam edecek festival caz, blues konserleri, atölyeler ve sergilerle sanat dolu günler yaşatacak.

European Jazz Network üyesi olan festivalde, Rodos Caz Festivali ile karşılıklı sanatçı değişimi de yapılacak.

Festivalin bazı etkinlikleri çevrim içi izlenebilecek. Ücretsiz etkinliklerin de yer alacağı festivalde, aynı gün aynı mekanda yapılacak etkinlikler tek biletle izlenebilecek.

Salgın süreci önlemlerine de hassasiyet gösterilen festivalin sahne, seyirci alanları mesafe ve hijyen kurullarına uygun olacak.

Programa, "https://www.cazdernegi.org/festivals/bodrumcazfestivali" adresinden ulaşılabilecek.

Etiketler : Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü bodrum caz festivali
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