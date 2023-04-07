42. İstanbul Film Festivali başladı

Açılış öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan festival direktörü Kerem Ayan, Süreyya Operası'nda açılış yapıyor olmaktan ötürü mutlu olduklarını dile getirerek, "Bu yıl yaşadığımız felaketlerden ötürü üzücü başladık ama umarım bundan sonra daha iyiyi gidecektir her şey. Bunun umuduyla biz de festivalimizi başlatıyoruz." dedi.

Ayan, festivalin film gösterimlerinin 6 salonda gerçekleştireceklerini belirterek, bu yıl farklı olarak William Friedkin retrospektif bölümünde de 9 filmin izleyicilerle buluşacağını aktardı.

Açılışta "Sinema Onur Ödülü"nün ilki oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'na sunuldu. Tören gecesine katılamayan Yıldızoğlu'nun ödülünü torunu Zeynep Aybar aldı.

Festivalin ikinci "Sinema Onur Ödülü" ise tiyatro sahnelerinin yanı sıra sinema ve dizilerdeki performansları, dublaj sanatçısı olarak başarılarıyla adından söz ettiren Nevra Serezli'ye takdim edildi.

Ödülünü oyuncu Metin Akpınar'ın elinden alan Serezli, "Gerçekten büyük sürpriz oldu, yani Brad Pitt gelse bu kadar mutlu olmazdım. Onur Ödülü almak çok değerli bir şey. Fakat bunu Metin Akpınar'ın elinden almak çok farklı bir şey. Metin ve Zeki'yle birlikte oynayabilmek herkesin isteyeceği bir şey. Sahnede onlardan çok şey öğrendim. İKSV, 50 yıldır sanata katkı sunuyor ama ben onlardan daha eskiyim. Sinema adına bir ödül almak da beni ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Sunuculuğunu Ali İhsan Varol'un üstlendiği 42. İstanbul Film Festivali açılış töreninde festivalin Sinema Onur Ödülleri'nin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri verildi.

Törenin ardından Sundance Film Festivali'nde "Dünya Sineması" dram kategorisinde "Büyük Jüri Ödülü"nü kazanan Charlotte Regan'ın yönettiği "Hırçın" filmi gösterildi.

42. İstanbul Film Festivali'nde 12 gün boyunca 14 bölümde 84 ülkeden 160 yönetmenin 134 uzun ve 29 kısa metrajlı filmi gösterilecek.

Türkiye ve dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü filmler, yıldız oyuncular ve usta yönetmenler 18 Nisan'a kadar festival takipçileriyle bir araya gelecek.