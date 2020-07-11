24 TV'den duygulandıran çalışma: Asra yakın hasret sona erdi

24 TV tarafından hazırlanan çalışmada, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in aziz hatırasını yaşatmak maksadıyla her yıl düzenlenen 'Star Gazetesi Necip Fazıl Ödülleri' için bestelenen 'Surda bir gedik açtık' şiirinin dizeleri yankılanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ayasofya Camii'nden özel görüntülere yer verildi.

Görüntülerin devamında ise, Üstad Necip Fazıl'ın 29 Aralık 1965 MTTB Ayasofya Konferansı'ndaki konuşması yer aldı.

Kısakürek'in, 'Bekleyin Gençler! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!' sözleri, o günlerde çekilen hasret ve bu günün mutluluğuyla izleyenleri duygulandırdı.