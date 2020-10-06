2020 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2020 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu. 2020 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi bilim insanları Roger Penrose ve ortak çalışma yürüten Reinhard Genzel ve Andrea Ghez oldu



Roger Penrose, 'kara delik oluşumunun görelilik teorisinin güçlü bir öngörüsü' olduğu yönündeki keşfiyle ödüle layık görülürken, Genzel ve Ghez ikilisi Samanyolu Galaksi'sinin merkezindeki nesnenin keşfiyle ödüle layık görüldü.