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09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:48:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:48:00

20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Notre Dame'ın Kamburu" ile devam etti

Kaynak: AA

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20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında, "Notre Dame'ın Kamburu" sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde devam eden festivalde, güzel çingene kızı "Esmeralda" ile kambur kilise zangocu "Quasimodo"nun ölümsüz aşklarını anlatan "Notre Dame'ın Kamburu" İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

Seyirciden büyük beğeni alan, Victor Hugo'nun aynı adlı romanından esinlenilen eserin müzikleri Cesare Pugni'ye, müzik düzenlemeleri Bujor Hoinic'e ait.

"Notre Dame'ın Kamburu" balesinin koreografisi ile librettosu Göksel Armağan Davran ve Ahmet Volkan Ersoy imzası taşıyor.

Eserde olaylar Esmeralda'ya büyük hayranlık besleyen ancak tüm çabalarına rağmen onu katedralin papazının entrikalarından koruyamayan, Notre Dame Kilisesinin kambur zangocu Quasimodo'nun gözünden sahneye aktarılıyor.

Festival, 11 Ağustos'ta Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu'nun "A Passage to Bollywood' adlı performansıyla devam edecek.

Etiketler : Festival Esmeralda Victor Hugo
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