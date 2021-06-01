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01 Haziran 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 16:00:00

19 yılda 4 bin 200 eser yurda getirildi

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 2002 yılından günümüze kadar 4 bin 200'den fazla eserin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 2002 yılından günümüze kadar 4 bin 200'den fazla eserin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Alpaslan "Bir o kadar dosyada da çalışmalarımız devam ediyor. Amerika'daki Türkiye'ye ait eserlerin iadesi konusunda çok önemli bir anlaşma imzaladık" dedi.

Türkiye'den götürülen küçük bir eserin dahi iadesi konusunda tüm birimlerin hassas ve özverili çalıştığına dikkati çeken Alpaslan, bu eserlerin hem hukuki hem de müzakere yoluyla alınması için mücadele ettiklerini bildirdi.

Alpaslan "Orta Doğu'dan ülkemize getirilen eserleri de iade ediyoruz" diye konuştu.

Etiketler : türkiye yurt dışı tarihi eser
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