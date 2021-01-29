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29 Ocak 2021 Cuma 07:01:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 07:37:00

153 yıllık merhamet çınarı

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Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerler Yardım Cemiyeti adıyla 1868 yılında kurulan Hilal-i Ahmer, yani Kızılay 153 yaşında.

Dünyanın ilk Kızılay’ı olan Cemiyet, tam bir buçuk asırdır, Türk milletinin ‘merhamet çınarı’ olarak ihtiyaç sahiplerinin yarasına merhem oluyor.

Yaklaşık 40 ülkede faaliyet gösteren Kızılay; bölgemizin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım kuruluşlarından ve ülkemizin en önemli değerlerinden birisi….

Türk Kızılay dil, din, ırk ayrımı gözetmeden son 10 yılda 147 ülkeye yardım eli uzatmış…

Savaşların, siyasi bunalımların, ekonomik krizlerin, doğal afetlerin, salgın hastalıkların pençesinde kalmış insanların imdadına Hızır gibi yetişmiş…

Kızılay’ın sürdürdüğü bu büyük yolculuk, millet olma azminin, dayanışma ruhunun ve insan onurunun aynası olarak bugünlere nasıl geldi?

Bu sorunun cevabına odaklanan önemli bir sergi var İstanbul’da.

Taksim Tünel’de bulunan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde açılan “Bitmeyen Dayanışma Hikâyemiz: Kızılay” sergisi…

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Kızılay’ın işbirliğiyle gerçekleşen sergide Haluk Perk koleksiyonundan seçkin eserler ve materyaller de var.

Arşivin tozlu raflarından çıkartarak oluşturulan sergide pullar, afişler, kitapçıklar ve onlarca obje yer alıyor.

Sayısız hikayenin üzerine sinmiş merhamet duygusunu görmek, hissetmek için önemli bir fırsat.

Milletimizin yardımlaşma ruhunu yansıtan sergi, 27 Şubat 2021 tarihine kadar açık kalacak.

BEDİR ACAR

Etiketler : Hilali Ahmer Osmanlı Türk Kızılay Bedir Acar
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